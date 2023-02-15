Meksika'nın arama kurtarma köpeği Proteo'ya hüzünlü veda

Depremde enkaz altındaki insanlara yardım edip Proteo ile beraber eve dönmeyi hedeflediklerini ancak bunun gerçekleşemediğini ifade eden Marquez, şunları kaydetti:

"Bir köpekten ziyade bizim için bir dost, kurtarıcıydı. Burada da sahaya çıktığımız son gündü. Aynı şekilde beraber sahadan dönmeyi umuyorduk. Uzak bir yerden geldiğimiz için, bunu da göz önünde bulundurmak lazım, iklim şartları bir olmadığı için bundan dolayı bazı sıkıntılar yaşadı. En iyi köpeğimizdi. Son görevden beraber dönemedik. Maalesef onu kaybettik. Kampın bahçesine gömüp tören düzenledik."