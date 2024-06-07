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        Haberler Sağlık Meksika, DSÖ'yü yalanladı: Hasta kuş gribinden değil diyabet ve böbrek yetmezliğinden öldü | Sağlık Haberleri

        Meksika, DSÖ'yü yalanladı: Hasta kuş gribinden değil diyabet ve böbrek yetmezliğinden öldü

        DSÖ, Meksika sağlık makamlarının kendilerine, insanlarda A(H5N2) virüsü ile enfekte olduğu doğrulanmış ölümcül bir vakayı bildirdiğini kaydetmişti. Meksika ise DSÖ'yü yalanlayarak söz konusu hastanın, diyabet ve böbrek yetmezliğinden kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle öldüğünü duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 00:20 Güncelleme: 07.06.2024 - 00:22
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        Meksika, DSÖ'yü yalanladı
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        Meksika, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), ülkede kuş gribinin alt türü A(H5N2) virüsü nedeniyle ilk ölümcül vakanın kaydedildiğine dair açıklamasını kabul etmediklerini bildirdi.

        Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un Ulusal Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısı öncesinde, Sağlık Sekreteri Jorge Alcocer, DSÖ'nün ülkede bir kişinin A(H5N2) virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği açıklamasına dair değerlendirmelerde bulundu.

        DSÖ'nün "hatalı" bildiri yayımladığını belirten Alcocer, "DSÖ tarafından yayınlanan tebliğin oldukça kötü olduğunu ifade etmek istiyorum çünkü ölümcül bir vakadan bahsediyor ki bu durum öyle gelişmedi, bu kişi başka bir nedenden öldü." ifadesini kullandı.

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        Alcocer, DSÖ'nün bahsettiği 59 yaşındaki kişinin A(H5N2) virüsünden değil, diyabet ve böbrek yetmezliğinden kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle öldüğünü duyurdu.

        DSÖ'NÜN AÇIKLAMASI

        DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Meksika sağlık makamlarının DSÖ'ye, insanlarda A(H5N2) virüsü ile enfekte olduğu doğrulanmış ölümcül bir vakayı bildirdiği kaydedilmişti.

        Virüsün, Meksika eyaletinde yaşayan bir kişide tespit edildiği belirtilirken, bunun dünya genelinde laboratuvar tarafından doğrulanmış ve ilk kez bir insanda görülen A(H5N2) vakası olduğu bildirilmişti.

        Bu vakada "virüse neden maruz kalındığının" kaynağının henüz bilinmediği kaydedilirken, Meksika'daki kümes hayvanlarında A(H5N2) virüsünün görüldüğünün rapor edildiği hatırlatılmıştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #meksika
        #Kuş gribi
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