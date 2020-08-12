Kim Kardashian duyurdu... Herkes bu öğretmeni konuşuyor - Haberler

DHA

Meksika’da koronavirüs (Covid-19) vakalarının hızla yükselmesi nedeniyle okullarda eğitime ara verildi.

DHA'nın haberine göre Apaseo el Alto kentinde yaşayan Nay adlı ilkokul öğretmeni özel ihtiyaçları olan otizmli öğrencilerinin eğitime devam edebilmesi için kamyonetini öğrencilerine açtı.

Nay öğretmen, 15 kişilik otizmli sınıfında bulunan öğrencilerin evlerini tek tek dolaştı. Ardından kamyonetinin arkasına koyduğu sıra ile eğitime devam etmeye başladı.

KIM KARDASHIAN DUYURDU

Nay öğretmen, ders sırasında bütün sağlık tedbirlerini alıyor ve sadece maske takmakla kalmayıp, kamyonetini sürekli dezenfektanla temizlemeyi ihmal etmiyor. Meksika’daki Nay öğretmenin bu çabasını ise Kim Kardashian sosyal medaya hesabından duyurdu.