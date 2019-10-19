19 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 4. dakikasını Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, 6-5 önde geçti. Kalan bölümde kıyasıya çekişme yaşandı. Konuk takımın pota altından Whittington, Göksenin Köksal ile bulduğu sayılara ev sahibi Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Zanna, Crawford ve Burak Eşlik'le karşılık verdi. İlk çeyrek, 18-18 tamamlandı.
İkinci periyoda Galatasaray Doğa Sigorta iyi başladı ve 13. dakikayı 22-18 üstün geçti. Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Erdi Gülaslan, Hrovat ile Zanna ile skor üretse de sarı-kırmızılı ekip, Harrison, Moore, Ege Arar ve Can Korkmaz'ın sayılarıyla soyunma odasına 35-31 önde gitti.
İkinci yarıya Hrovat ve Crawford'ın dış atışlardan bulduğu sayılarla başlayan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, 23. dakikada 38-35 öne geçti. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği dakikalarda Galatasaray Doğa Sigorta, Harrison ve Whittington'la pota altından skor üretti. Periyodun kalan bölümünde Crawford ve Aldridge ile üç sayı çizgisinin gerisinden basketler bulan ev sahibi ekip, final çeyreğine 54-52 önde girdi.
Son periyoda savunmada iyi başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, pota altından bulduğu sayılarla 33. dakikada skoru eşitledi: 56-56. Büyük çekişmenin yaşandığı ve üstünlüğün sürekli el değiştirdiği son bölümde Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'un Erdi Gülaslan ve Davis JR'yle ürettiği sayılara Galatasaray Doğa Sigorta, Harrison, Can Korkmaz, Moore ve Webster ile karşılık verdi. Bitime 17 saniye kala Webster'ın sayılarıyla öne geçen sarı-kırmızılı ekip, Davis JR ile son hücumdan boş dönen rakibi karşısında sahadan 68-67 galip ayrıldı.
Maçın en skorer ismi, Galatasaray Doğa Sigorta'da 21 sayıyla oynayan Harrison oldu. Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'da ise Crawford 20 sayı üretti.
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ziya Özorhon, Serhat Büker
MeksaYatırımAfyon Belediyespor: Crawford 20, Davis JR 6, Hrovat 9, Aldridge 5, Zanna 12, Sinan Sağlam, Erdi Gülaslan 14, Ali Ulaş Peker, Burak Eşlik 1, Mehmet Fırat Alemdaroğlu
GalatasarayDoğaSigorta: Webster 11, Whittington 8, Harrison 21, Auguste 3, Göksenin Köksal 2, Hasan Emir Gökalp 3, Yiğit Arslan 2, Can Korkmaz 9, Ege Arar 2, Ayberk Olmaz, Moore 7
1. Periyot: 18-18
Devre: 31-35
3. Periyot: 54-52
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