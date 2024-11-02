Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, yazısında "Savcıları ve hakimleri görevlerini yaptıkları için tehdit edenler, aşağılamaya çalışanlar büyük bir yanlış içindedir. Ayrıca böyle yapmak ‘kimsenin hakkı da haddi de değildir’. Yine adli işlemler özellikle de bir terör soruşturması üzerinden üretilmeye çalışılan siyasetin kimseye bir faydası yoktur" ifadelerini kullandı.

✔️CUMARTESİ YAZISI



ESENYURT OPERASYONU ÜZERİNDEN SİYASİ MÜHENDİSLİK!



Esenyurt Belediye Başkanıyla ilgili yürütülen terör soruşturması üzerinden siyasi tartışmalar öne çıkarılmaya çalışılıyor.



Örneğin ‘bu operasyonda asıl hedef İmamoğlu’dur’ çarpıtması ve propogandası… — Mehmet Uçum (@mehmetucum) November 2, 2024

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