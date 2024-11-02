Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Yargı siyasi etkisine bakarak iş yapmaz
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü soruşturması kapsamında tutuklanması ile başlayan tartışmaları değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, yazısında "Savcıları ve hakimleri görevlerini yaptıkları için tehdit edenler, aşağılamaya çalışanlar büyük bir yanlış içindedir. Ayrıca böyle yapmak ‘kimsenin hakkı da haddi de değildir’. Yine adli işlemler özellikle de bir terör soruşturması üzerinden üretilmeye çalışılan siyasetin kimseye bir faydası yoktur" ifadelerini kullandı.
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