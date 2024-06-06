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        Haberler Spor Futbol Mehmet Topal, Petrolul Ploiești'nin teknik direktörü oldu! - Futbol Haberleri

        Mehmet Topal, Petrolul Ploiești'nin teknik direktörü oldu!

        Romanya Ligi ekiplerinden Petrolul Ploieşti, teknik direktörlük görevine Mehmet Topal'ın getirildiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 15:06 Güncelleme: 06.06.2024 - 15:06
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        Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu!
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        Romanya Ligi ekiplerinden Petrolul Ploiești, teknik direktörlük görevine Mehmet Topal'ı getirdi.

        Mehmet Topal, Petrolul Ploiești ile birlikte teknik direktörlük kariyerine adım attı.

        Öte yandan, Mehmet Topal'ın 9 Haziran Pazar günü Ploieşti kentine gelerek oyuncularla tanışacağı kaydedildi.

        Petrolul Ploiești'den yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

        "Efsanevi Türk futbolcusu, Türk milli takımının ve Fenerbahçe İstanbul'un eski kaptanı, Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir olmak üzere üç farklı takımla üç kez Türkiye Süper Ligi şampiyonluğu yaşayan, aynı zamanda La Liga'da Valencia'nın eski önemli oyuncusu Mehmet Topal, takımımızın yeni teknik direktörü oldu!

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        38 yaşındaki Topal, FC Petrolul Ploiesti ile önümüzdeki 3 yıl için sözleşme imzaladı ve Pazar günü Ploiesti'ye gelerek yeni öğrencileriyle tanışacak.

        Kendisine ve teknik ekibine hoş geldiniz diyor ve FC Petrolul'un yüzüncü yılında başarılar diliyoruz!

        Hoş geldin Mehmet Topal!"

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