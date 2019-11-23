23 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in 12. haftasında Denizlispor, sahasında Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Özdilek, özellikle ikinci yarı daha etkili oynadıklarını ve gol yememek adına önemli bir maç olduğunu kaydederek, “Maç tabii çok enteresan bir maç, rakip gibi gördüğümüz bir rakibe karşı oynadık. Milli takım arasında onlarla ilgili yaptığımız analizde özellikle kanatları ve duran toplarda zafiyetleri olduğu bir aşikardı. Bunun üzerine çok zaman harcadık, çalışma yaptık ki golü de öyle bulduk, duran toptan. Kısır bir müsabaka, ilk devre özellikle dengeli bir oyun, her iki takım arasından da ama ikinci yarı itibariyle 46. dakikadan sonra oyuna biraz daha müdahil olduk ve biraz daha coşkumuz arttı. Zaman zaman pas hataları yaptık özellikle ilk devre. Tabii şunu da ifade edeyim; uzun zamandır evde kaybeden bir görüntümüz vardı, bunu da lehimize çevirme adına, avantaja çevirme adına bu da bizde zaman zaman baskı oluşturdu. Ama ikinci yarıdaki iştahımız, coşkumuz ki özellikle son 20 dakika çift forvete dönmek bizi biraz daha coşkulu oyunla birlikte rakip sahaya itti, golü de öyle bulduk. Daha sonra penaltıdan ikiyi attık. Gol yememek önemliydi, uzun zaman sonra evimizde kazanmak çok önemliydi, kazandığımız taktirde hem puan anlamında hem moral açısından yukarılara çıkacağımızı biliyorduk. Haklı bir galibiyet oldu, burada büyük pay bence oyuncuların. Maçın başından sonuna kadar, maç içerisinde gel gitler olmasına rağmen hiç vazgeçmediler, sonuna kadar bir mücadele içerisinde oldular. Oynayan, sonradan giren, kulübe, tüm ekip bugün itibari ile maçı çok istedi” ifadelerini kullandı.
"12. HAFTADAYIZ 14 PUANIMIZ VAR"
Rizespor müsabakasını kazandıklarını ancak ligin henüz bitmediğini hatırlatan Özdilek, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Haklı bir galibiyet oldu, bütün pay oyuncuların, hepsine teşekkür ediyorum, yüreklerine sağlık. Oyun içerisinde gel gitler olacaktır, lig içerisinde gel gitler olacaktır ama 12. haftadayız ve 14 puanımız var. Kazandık ama bitmedi, devam ediyor. Mücadele devam ediyor. Özellikle ikinci yarının son 20 - 25 dakikasında ki seyircinin pozitif anlamdaki takımı desteklemesi bizi biraz daha coşkulu oyuna itti, yani sahada seyirci desteği çok önemlidir. Zaman zaman bu anlamda sıkıntılar yaşadık ama hiç vazgeçmedik, özellikle son 25 dakika onlara teşekkür ediyorum, pozitif anlamda çok desteklediler, galibiyette de önemli payları var ama dediğim gibi bugün kazandık. Evet mutluyuz ama yarın çalışmaya başlayacağız. Lig devam ediyor çünkü önümüzde yine zorlu müsabakalar var. 5 tane maçımız kaldı, buradan alabileceğimiz bütün puanları alıp en azından ikinci yarıya eksikleri giderme adına daha sağlıklı, eksikleri giderme adına daha doğru hamleler yapmak istiyoruz.”
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