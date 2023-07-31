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        Haberler Magazin Mehmet Nuri Ersoy: Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz, merak etmeyin

        Mehmet Nuri Ersoy: Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz, merak etmeyin

        'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma'nın ikinci bölümünden bazı sahnelerin çekimleri için filmin yönetmeni Christopher McQuarrie, ekibiyle birlikte Kapalıçarşı'da gizlilik sözleşmesi içinde incelemelerde bulunmuştu. Ne var ki Kapalıçarşı esnaflarından biri, dükkânına ait kamera kayıtlarını sosyal medyada yayımlayınca Christopher McQuarrie, gizlilik sözleşmesinin ihlal edildiği gerekçesiyle İstanbul'dan ayrılmıştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada; "Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz. Gerekenleri yapıyoruz, densizlik yapanlar da kendilerini düzeltirlerse daha iyi sonuçlar alabiliriz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2023 - 14:26
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        "Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz"
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        Tom Cruise'un başrol oyuncusu ve ortak yapımcısı olduğu 'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma'nın ikinci bölümünün bir bölümünün çekimleri için filmin yönetmeni Christopher McQuarrie, ekibiyle birlikte 23 Temmuz Pazar günü Kapalıçarşı'da incelemelerde bulunmuştu.

        Christopher McQuarrie, keşif incelemesinin basına sızmaması adına, Kapalıçarşı yönetimiyle gizlilik anlaşması yapmıştı.

        Kapalıçarşı, pazar günü kapalıydı. İncelemeler için özel olarak Christopher McQuarrie ile ekibine açıldı. Çarşı yönetiminin belirlediği birkaç kişi de Christopher McQuarrie ve ekibine gizlilik sözleşmesi çerçevesinde eşlik etti.

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        Ne var ki ertesi günü Kapalıçarşı esnaflarından biri, dükkânına ait kamera kayıtlarını sosyal medyada yayımlayınca Christopher McQuarrie, gizlilik sözleşmesinin ihlal edildiği gerekçesiyle İstanbul'dan ayrıldı.

        Habertürk'ün ortaya çıkardığı bu gelişme, gündem oldu.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 yılı ilk 6 aylık turizm verilerini açıkladığı basın toplantısında yöneltilen soru üzerine konuyla ilgili bir açıklama yaparak bakanlık olarak işin takipçisi olduklarını söyledi. Ersoy, bu konuda şunları söyledi: Biri densizlik yaptı diye her şey bir anda iptal olmaz merak etmeyin. Dedim ya bu tarz çalışmalar bir günlük çalışmalarla gerçekleşmiyor. Yıllarca süren yıllar öncesinden başlayan çalışmalar. Öncelikli olarak kanunlarınızda, mevzuatlarınızda değişiklik yapıyorsunuz. Türkiye Sinema Genel Müdürlüğü'yle birlikte yapmış olduğumuz çalışma sayesinde Bakanlığımızın, yasada bir düzenleme yapılmıştı bundan 4 yıl önce hatırlarsınız. Türkiye'de yapılan yabancı prodüksiyon çekimlerine, Bakanlık olarak biz destek veriyoruz dünyada olduğu gibi. Bu destek oranlarını da dünyada rekabet eder haline getirmiştik. Yine Turizm Geliştirme Ajansı da bu destek çalışmalarına katılımda bulunuyor. Biz Bakanlık olarak, Turizm Geliştirme Ajansı olarak 5 yıl önceki Türkiye değiliz bakın. Gerekli mevzuat düzenlemeleri yapıldı. Gerekli kaynak çalışmaları yapıldı. Dünyayla rekabet eden hale Türkiye'yi getirdik. Biz gerekenleri yapıyoruz. Arada densizlik yapan kişiler olabilir onlar da kendilerini düzeltirlerse biz sonuç almaya devam ederiz. Nasıl geçmişte biliyorsunuz tam pandeminin ortasında Guy Ritchie burada bir film çekmişti. İnşallah daha büyük prodüksiyonlar da Türkiye'de çekilecek. Şimdilik bu kadarını söyleyelim. Gerçekleştikçe hep beraber öğreneceğiz zaten" dedi.

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        #Mehmet Nuri Ersoy
        #Kapalıçarşı
        #Tom Cruise
        #Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma
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