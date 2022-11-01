Mehmet Dinçerler ile adı aşk dedikodularına karışan ünlü model Rawan Bin Hussain, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından lüks çanta hediyesini ve çiçek buketini paylaşmıştı. Bu hamlesi Dinçerler ile olan aşk iddialarını tekrar gündeme getirdi.