Mehmet ayan yazdı: Kırkpınar

Oyuna gelince… Ülkemizdeki kötü futbolun bir tezahürü daha. Ne G.Saray oynayabiliyor, ne Sivas… Ne zemin zemine benziyor, ne tribün tribune…

İlk yarı G.Saray maçı koparabilir miydi? Evet. Kerem ve Mertens’in direkten dönen toplarından biri gol olsa maçın seyri değişecekti. 39.dakikada Kıvet’in pozisyonu dışında rakip kaleye doğru dürüst gidemeyen ev sahibi için, soyunma odasına 1-0 yenik gitmek büyük şanstı. 3-0 olsa kimse şaşmaz; maç çoktan biterdi.