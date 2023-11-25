Mehmet Ayan yazdı: Her yaşın ayrı güzelliği var

Beni çok ciddiye almadıklarını biliyor ve sevmediklerini de hissediyorum ama GALATASARAY KURUMSAL İLETİŞİM BİRİMİ’ne bir önerim olsun. Uygun bir zamanda Ajda Pekkan’ın o muhteşem şarkısını hissiyatını ve lafzını da anlatarak MERTENS’e dinletin. Doğru anlatabildiğiniz takdirde bir AŞKIN OLAYIM vak’asına daha tanıklık edebilirsiniz.