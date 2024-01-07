Mehmet Ayan yazdı: Bardağın dolu tarafı

Kulübeden gözün kapalı oyuna atabileceğin oyuncu sayısı en fazla iki… Pek kanıksadık ama ne Barış Alper sol bek ne Okan hoca durumdan memnun! Zaha da takdir edersiniz ki solda oynamak isteyecektir; o da sağda… Halil ise ne 9 ne 10 ! Soğuk bir başlangıç oldu sarı-kırmızılılar için. Isınmak 10-15 dakika sürdü.