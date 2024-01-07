Mehmet Ayan yazdı: Bardağın dolu tarafı
Galatasaray, 7 eksikle çıktığı maçta Konyaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 yendi ve zirve yarışına kaldığı yerden devam etti. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, Galatasaray'ın Konyaspor galibiyetini değerlendirdi
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Icardi, Torerira, Boey, Bakambu, Hakim, Davinson, Oliviera… Beşi temel 7 eksikle çıkılan Konyaspor mücadelesi belki de Okan Buruk’un geldiği günden beri eli en zayıf çıktığı müsabakaydı.
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Kulübeden gözün kapalı oyuna atabileceğin oyuncu sayısı en fazla iki… Pek kanıksadık ama ne Barış Alper sol bek ne Okan hoca durumdan memnun! Zaha da takdir edersiniz ki solda oynamak isteyecektir; o da sağda… Halil ise ne 9 ne 10 ! Soğuk bir başlangıç oldu sarı-kırmızılılar için. Isınmak 10-15 dakika sürdü.
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Hücum gücünü arttırmak için Bardakçı stoperden sol beke, Barış Alper sol bekten son öne, Kerem Aktürkoğlu da sol önden santrafora “kaymalar” gerçekleştirdi. Rakip yarı sahada çoğalabilen G.Saray 2. ve 3.bölgelere kamp kurdu. Kurdu kurmasına da karşısına DENİZ çıktı. Deniz Ertaş ilk yarıda 3 kritik kurtarışa imza attı. 15 şut, %72 topla oynama, 17 Rakip Ceza Sahası Topla Buluşma gibi yakışıklı istatistiklerle girilen soyunma odasından nasıl dönüleceği merak konusuydu.
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Erken gol bulunamazsa belli ki Konyaspor 70’lerin ortasından itibaren zorluk çıkartacak, Okan hoca da kulübeden buna reaksiyon veremeyecekti. Kerem Aktürkoğlu’nun bir gol kaçırma biçimi haline getirdiği, 48.dakikadaki pozisyonun da aralarında bulunduğu bir iki tehlikesi olsa da G.Saray dakikalar geçtikçe zorlandı.
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Yeşil-beyazlılar 70’lerin değil 50’lerin ortalarında sağ taraftan tehlikeler üretti. Yukarıda söz ettiğimiz “kaymalar” zaman-zaman Bardakçı’nın yerini boşaltmasıyla, Barış Alper üzerinden keder oldu.
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Tam da o zorlanılan dakikalarda 63’te Abdülkerim’in harika volesiyle G.Saray öne geçince maçın temposu arttı. Ev sahibi ikinci gol için çıktığı anlarda Torerria gibi bir sübap olmayınca, dakikalar geçtikçe N’DOMBELE de oyundan kısmen düşünce Konyaspor için 6’ya 2’ler sözkonusu oldu. Oralarda gerek Muslera’nın gerek savunmanın deneyimi tebarüz etti. Zaha’nın golü maçı aldı. Bardakçı, Eyüp’ün asistinde farkı 3’e yükseltti.
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