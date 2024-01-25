Mehmet Ayan yazdı: Atan Kerem tutan Muslera

Icardi’siz G.Saray’ın set oyununda başarılı olması pek mümkün olmuyor. Okan hocanın Trabzonspor maçı dışında birçok basın toplantısında sözünü ettiği “bitiricilik sorunu” daha da öte, üretim sorununa dönüşmüştü çoğu kez. Bu akşam da aynısı oldu. Setten gole ulaşamayan Galatasaray, üstüne de geçişlerin kralını vermişti rakibine… Hem de 4-5 kez…