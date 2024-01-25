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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mehmet Ayan yazdı: Atan Kerem tutan Muslera - Galatasaray Haberleri

        Mehmet Ayan yazdı: Atan Kerem tutan Muslera

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Galatasaray'ın golleri Kerem Aktürkoğlu ve Icardi'den geldi. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, Galatasaray'ın performansını değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 22:37 Güncelleme: 25.01.2024 - 22:37
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        • 1

          Maçın adı kolay, lafzı zor idi. Son üç sınavında kaybetmeyen, Fatih Tekke ile birlikte adeta takımın Süper Lig genini oluşturan Osman Zeki Korkmaz yönetiminde “sahadan çekilmenin” örtüsünü üzerinden atabilen, küme düşeceği muhtemelken oyununun ligde kalmasını isteyen bir İstanbulspor vardı sahada. Üç maçtır bunun izlerini veriyor. İddaa tahminlerine bakmayan (ki G.Saray’ın galibiyetine oran dahi verilmiyordu) herkesin “İstanbul zor abi!” dediği maçtı. Lafz dediğim o…

        • 2

          Icardi’siz G.Saray’ın set oyununda başarılı olması pek mümkün olmuyor. Okan hocanın Trabzonspor maçı dışında birçok basın toplantısında sözünü ettiği “bitiricilik sorunu” daha da öte, üretim sorununa dönüşmüştü çoğu kez. Bu akşam da aynısı oldu. Setten gole ulaşamayan Galatasaray, üstüne de geçişlerin kralını vermişti rakibine… Hem de 4-5 kez…

        • 3

          Kerem Demirbay’ın Ümraniye-Trabzon formunda olmamasını, Torreria’daki gözle görülür düşüşü Osman Zeki Korkmaz hoca iyi değerlendirdi. Merkezden “orjinal beki olmayan” kenarlara atılan toplarla rakibi zor durumda bıraktı İstanbulspor. 28.dakikanın ilk saniyelerinde geçiş oyunuyla direkte patlayan N’dao topunun 38 saniye sonrasında Sambissa ile skoru bulan deplasman ekibi, ikinci golü de bulmasına ragmen V.A.R’ın haklı müdahalesi ile 1-0’da kaldı.

        • 4

          Kerem’in penaltısı kalan 12 dakikada G.Saray’ı hareketlendirmeye yetmedi. Arada 40.dakika Muslera’nın yine bir geçiş oyununu harika engellemesiyle devreye 1-1 gidildi.

        • 5

          Aynı Muslera 48’de de bir atağı başarılı şekilde engelledi. Ve fekat… Kaptanın çabaları takımı oyuna itmeye yetmemekteydi. Icardi’nin girişi de sadece orta sayısını arttırmayı sağladı. Duran toptan gelen gol de (ICARDI) ofsayt gerekçesiyle iptal oldu. 74’te Torreria, 29 dakikadaki en önemli gol pozisyonundan yararlanamadı; 4 dakika sonra ise Mendy’nin topu ayağına dolaştırması ile tribünler rahat nefes aldı.

        • 6

          Kerem Aktürkoğlu’nun frikik golü neticesinde o nefes keyfe döndü. Sonrasında skoru koruyup 3-1’e getiren Galatasaray üç puana ulaştı.

        • 7

          Galibiyete rağmen oyun sorunları bitmiş değil. Trabzonspor maçındaki takımdan eser yoktu bu maçta. İstanbulspor’un Trabzonspor’dan daha iyi oynaması bir yana bu takımın İcardi’sizliğe çözüm bulması gerekiyor. İcardi idmansızlığı diye bir gerçek var. Bu gerçeğe uygun davranılmalı. Set oyunu onsuz MAFİŞ!

        • 8

          Zaha’nın Trabzon performansını ne zaman nasıl tekrar göreceğiz merak konusu. Ancak TETE’yi artık merak dahi etmiyoruz. Torerria’da da hissedilir geriye gidiş sözkonusu. Muslera ve Kerem halen bu takımı taşıyorsa gerçekten çokça düşünmeli G.Saray…

        • 9

          Boey’in Bayern’e transfer olduğu konuşuluyor. Doğruysa en az iki bek alması gereken, orta sahada 8 numara ihtiyacı halen süren bir takım var. Bardakçı ne kadar geç dönerse savunmadaki güven endeksi de o kadar azalır.

        • 10

          İstanbulspor’u oyunundan ötürü kutlamalı. Ancak maçın başından sonuna dek sertlik yapmak yerine biraz daha oynamayı deneseler bundan sonrası için çok umut verici olurdu kendileri için.

        • 11
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