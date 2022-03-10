Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın oğlu Can Aslantuğ, oyuncu oldu

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın oğlu Can oyuncu oldu

Oyuncu çift Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın 21 yaşındaki oğlu Can, anne ve babasının izinden gitmeye karar verdi. Konservatuvar bölümünde Piyano üzerine müzik eğitimi alan Can Aslantuğ, oyuncu oldu

10.03.2022 - 16:49 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 1996'da nikah masasına oturan 1993 Türkiye ve Avrupa Güzeli Arzum Onan ve oyuncu Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can, Koç Üniversitesi Konservatuvar bölümünde Piyano üzerine müzik eğitimi almıştı.

  • Anne ve babasının izinden gitmeye karar veren 21 yaşındaki Aslantuğ, oyuncu olma kararı aldı. Bir ajans ile sözleşme imzalayan Can Aslantuğ, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

  • "ÇALIŞMA VAKTİ"

    Aslantuğ, paylaşımında "Sanatın mutfağı ile birlikte eğitimini almaktan mutlu olduğum, önü arkası dahil tüm alanların birbirini beslediğine inanıyorum. Öyleyse çalışma vakti..." ifadelerini kullandı.

  • İŞ GÖRÜŞMESİNDE TANIŞMIŞLARDI

    Öte yandan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 1994 yılında bir iş görüşmesinde tanışmıştı. Bir yıl önce kendi film şirketini kuran Aslantuğ, bir gün Onan'a telefon açıp iş teklifinde bulunmuştu.

    Onan olumlu yanıt verince de ikili, ertesi gün buluşmuşlardı. İki gün sonra da Aslantuğ, Onan'a evlenme teklifinde bulunmuştu.

  • Sinema, televizyon ve müzik dünyasındaki bazı ünlü isimlerin çocukları en az kendileri kadar şöhrete kavuşmuş durumdayken, bazılarının çocukları ise kameralardan uzak bir yaşam sürüyor...

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.