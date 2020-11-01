"İYİ Kİ BU SEVDANIN ELİNDEN TUTTUN"

Aslantuğ, eşinin doğum gününü romantik bir mesajla kutlayarak şu ifadeleri kullandı:

Mayıs 1994 kokuluydu ama çekingen, tutuk ve saygılı bir sabahtı. Ne dil tamahkardı elbet, ne de beden... Zordu şüphesiz eğip bükmeden, aşkı kendi üslubunca tariflemek. Pek anlatabildim sayılmazdı, anlaşılamadım da zira.

Görece büyüktüm ama mümkündü birlikte yeniden büyümek. Ve vatan bilmekten asla yorulmayacağımız bu kadim toprakların hüznünü acımız, neşesini coşkumuz kılacaktık. Birlikte çeyrek yüzyılı geride bıraktık işte. Seninle ağlayıp, seninle gülmek, kucağımızda bir Can'la bu günlere el ele yürümek çok başkaydı gülüm... İyi ki doğdun da iyi ki bu sevdanın elinden tuttun.