29 KASIM 2019
WhatsApp Hattı
HaberlerBiyografiMehmet Ali Nuroğlu kimdir? Nereli, boyu kaç, kaç yaşında?

Güvercin dizisinin Kenan'ı Mehmet Ali Nuroğlu kimdir? Nereli, boyu kaç, kaç yaşında?

Daha öncelerde adını başarılı projelerde yer etmiş bir isim Mehmet Ali Nuroğlu şimdilerde Güvercin dizisinde yer almakta. İzleyenler Mehmet Ali Nuroğlu'nun kim olduğunu merak ediyor. İşte Mehmet Ali Nuroğlu kimdir sorusunun cevabı...

29.11.2019 - 10:16 | Güncelleme:
Mehmet Ali Nuroğlu kimdir?

Mehmet Ali Nuroğlu daha öncelerde başarılı projelerde yer edinerek adını sıkça duyurmuştu. Şimdilerde 24 Kasım pazar günleri yayın hayatına başlayan Güvercin adlı dizide yer almaya başladı. Dizinin başrolünü üstlenen Mehmet Ali Nuroğlu izleyenler tarafından merak ediliyor. İşte Mehmet Ali Nuroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Tüm sorularınız cevabı haberimizde...

Mehmet Ali Nuroğlu kimdir? 

7 Eylül 1979, (40) İstanbul' da dünyaya gelen ünlü oyuncu, Tiyatro ve sinema oyuncusudur. boyu 1,78 cm. kilosu 77 kg'dır. aslen İstanbulludur. Mehmet Ali Nuroğlu eğitim hayatı ve iş hayatı ODTÜ felsefe bölümünde üç yıl eğitim görmesinin ardından burayı bırakarak Hacettepe üniversitesi Tiyatro Bölümüne girdi. Daha okul bitmeden Devlet tiyatroları genel Müdürlüğü'nün sahnelediği oyunlarda görev aldı. Bu sıralarda Semih Sergen'in asistanlığı yaptı. Çağan Irmak'ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya dizisinde oynamak amacıyla İstanbul'a geldi. 12 eylül öncesi döneminin farklı bir bakış açısıyla anlatıldığı dizide, devrimci Mehmet karakterini canlandırdı. Daha sonra Zincirbozan filminde ise Reis lakaplı Ülkücü bir genci canlandırmıştır. Daha sonra aynı ekiple Kurtuluş savaşını anlatan kırık kanatlar dizisinde rol aldı.

Mehmet Ali Nuroğlu oynadığı diziler

  • Yuvadan Bir Kuş Uçtu (2003)
  • Çemberimde Gül Oya (2004) - Mehmet
  • Kırık Kanatlar (2005) - Teğmen Nevzat
  • Vurgun (2008) - Tayfun
  • Ayrılık (2009) - Spartak
  • Ömre Bedel (2009) - Erdem
  • Uçurum (2012) - Adem
  • Tatar Ramazan (2013)
  • Güzel Köylü (2014) - Kaan Yontar
  • Çanakkale Yüzyıllık Mühür (2016)
  • Sen Anlat Karadeniz (2018) - Vedat Sayar
  • Güvercin (2019-) - Kenan

Mehmet Ali Nuroğlu oynadığı sinema filmleri

  • Cenneti Beklerken (2005) - Şehzade Yakup
  • Umut Adası  (2006) - Çetin
  • Peri Tozu (2007) - Cem
  • Zincirbozan (2007) - Mehmet
  • Başka Semtin Çocukları  (2008) - Semih
  • Nokta (2008) - Ahmet
  • Sonsuz (2009) - Remzi
  • Bizim Büyük Çaresizliğimiz  (2011) - Bora
  • Kusursuzlar (2013) - Ferit
  • Kış Uykusu (2013) - Otel müşterisi Timur
  • Rüya (2016) - Yaren

Mehmet Ali Nuroğlu özel hayatı

Çiçek Nuroğlu ile 2011 yılından beri halen evlidir. 

 

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Satılık hava! 15 dakikası 24 TL
Satılık hava! 15 dakikası 24 TL
-12 dereceyi gördüler
-12 dereceyi gördüler
Whatsapp bu telefonlardan kaldırılıyor
Whatsapp bu telefonlardan kaldırılıyor
Alevlerin arasına korkusuzca girip kurtardı
Alevlerin arasına korkusuzca girip kurtardı
Michelin zorbalığına isyan
Michelin zorbalığına isyan
Vizyona giren filmler
Vizyona giren filmler
İşte Kuzey bebek
İşte Kuzey bebek
Korkuyu bitiren inat!
Korkuyu bitiren inat!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu