Mehmet Ali Nuroğlu daha öncelerde başarılı projelerde yer edinerek adını sıkça duyurmuştu. Şimdilerde 24 Kasım pazar günleri yayın hayatına başlayan Güvercin adlı dizide yer almaya başladı. Dizinin başrolünü üstlenen Mehmet Ali Nuroğlu izleyenler tarafından merak ediliyor. İşte Mehmet Ali Nuroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Tüm sorularınız cevabı haberimizde...

Mehmet Ali Nuroğlu kimdir?

7 Eylül 1979, (40) İstanbul' da dünyaya gelen ünlü oyuncu, Tiyatro ve sinema oyuncusudur. boyu 1,78 cm. kilosu 77 kg'dır. aslen İstanbulludur. Mehmet Ali Nuroğlu eğitim hayatı ve iş hayatı ODTÜ felsefe bölümünde üç yıl eğitim görmesinin ardından burayı bırakarak Hacettepe üniversitesi Tiyatro Bölümüne girdi. Daha okul bitmeden Devlet tiyatroları genel Müdürlüğü'nün sahnelediği oyunlarda görev aldı. Bu sıralarda Semih Sergen'in asistanlığı yaptı. Çağan Irmak'ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya dizisinde oynamak amacıyla İstanbul'a geldi. 12 eylül öncesi döneminin farklı bir bakış açısıyla anlatıldığı dizide, devrimci Mehmet karakterini canlandırdı. Daha sonra Zincirbozan filminde ise Reis lakaplı Ülkücü bir genci canlandırmıştır. Daha sonra aynı ekiple Kurtuluş savaşını anlatan kırık kanatlar dizisinde rol aldı.

Mehmet Ali Nuroğlu oynadığı diziler

Yuvadan Bir Kuş Uçtu (2003)

Çemberimde Gül Oya (2004) - Mehmet

Kırık Kanatlar (2005) - Teğmen Nevzat

Vurgun (2008) - Tayfun

Ayrılık (2009) - Spartak

Ömre Bedel (2009) - Erdem

Uçurum (2012) - Adem

Tatar Ramazan (2013)

Güzel Köylü (2014) - Kaan Yontar

Çanakkale Yüzyıllık Mühür (2016)

Sen Anlat Karadeniz (2018) - Vedat Sayar

Güvercin (2019-) - Kenan

Mehmet Ali Nuroğlu oynadığı sinema filmleri

Cenneti Beklerken (2005) - Şehzade Yakup

Umut Adası (2006) - Çetin

Peri Tozu (2007) - Cem

Zincirbozan (2007) - Mehmet

Başka Semtin Çocukları (2008) - Semih

Nokta (2008) - Ahmet

Sonsuz (2009) - Remzi

Bizim Büyük Çaresizliğimiz (2011) - Bora

Kusursuzlar (2013) - Ferit

Kış Uykusu (2013) - Otel müşterisi Timur

Rüya (2016) - Yaren

Mehmet Ali Nuroğlu özel hayatı

Çiçek Nuroğlu ile 2011 yılından beri halen evlidir.