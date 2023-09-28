Mehmet Ali Erbil evlilik teklif etti! Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan'ın hayatı araştırılıyor. Ünlü komedyenin sevgilisi Gülseren Ceylan, katıldığı bir magazin programının canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Ceylan. "Mehmet Ali Erbil ile ciddi bir yoldayız, bütün ailesi de biliyor." ifadelerini kullandı. İşte Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan'ın yaşı, memleketi ve mesleğine ilişkin detaylar...
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Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan magazin gündemine geldi. Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil'in Gülseren Ceylan'a evlilik teklifi iddia ettiği iddiaları sosyal medya gündeminde yer alıyor. Erbil'in sevgilisi Ceylan'ın canlı yanında yaptığı açıklamalar dikkat çekerken gözler "Mehmet Ali Erbil’in sevgilisi Gülseren Ceylan kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte Mehmet Ali Erbil’in sevgilisi Gülseren Ceylan'ın hayatı hakkında merak edilenler...
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GÜLSEREN CEYLAN KİMDİR?
Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan'ın 26 yaşında olduğu biliniyor.
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Bir magazin programına telefonla bağlanan Gülseren Ceylan, "Öncellikle ben 24 değil 26 yaşındayım. Mehmet Ali Erbil'in kriterlerine uyuyorum.
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5 ay önce tanıştık 2 aydır da beraber yaşıyoruz. Ailem ilişkimden haberdar ve onaylıyor. Ailem Almanya'da yaşıyor, bir süre orada yaşayıp ülkeye geldim.
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Mehmet Ali Erbil ile ciddi bir yoldayız, bütün ailesi de biliyor. Mali'yi tanıyan herkes ondan neden etkilendiğimi bilir. Durumun parayla ilgisi yok. Ben onun yanında çok mutluyum. Hayatımda hiç mutlu olmadığım kadar mutluyum kimsenin ne dediği de umurumda değil" ifadelerini kullandı.