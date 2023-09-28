Mehmet Ali Erbil ile ciddi bir yoldayız, bütün ailesi de biliyor. Mali'yi tanıyan herkes ondan neden etkilendiğimi bilir. Durumun parayla ilgisi yok. Ben onun yanında çok mutluyum. Hayatımda hiç mutlu olmadığım kadar mutluyum kimsenin ne dediği de umurumda değil" ifadelerini kullandı.