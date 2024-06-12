Mehmet Ali Erbil ile Hamdi Alkan'ın gurur günü
Mehmet Ali Erbil ile Hamdi Alkan'ın çocukları liseden mezun oldu. İki ünlü isim, mutluluklarını paylaştı
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Mehmet Ali Erbil, oğlu Ali Sadi'nin mezuniyeti için eski eşi Tuğba Coşkun ile bir araya geldi.
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Oğlu liseden mezun olan Mehmet Ali Erbil, mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Mezuniyet törenine Ali Sadi'nin amcası Mustafa Erbil de katıldı.
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Hamdi Alkan'ın Canan Hoşgör ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe de liseden mezun oldu. Alkan; "Sevgili kızım Ayşe bugün liseyi bitirdi. Seninle gurur duyuyorum kızım" dedi.
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Hamdi Alkan ile Canan Hoşgör, 1989 – 1999 yılları arasında evlilik yaşamıştı.