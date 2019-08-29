Mehmet Ali Erbil'in sinema özlemi, doktorunun izin vermesi halinde 'Hababam Sınıfı' serisinin 11'inci filmiyle sona erecek.

Mehmet Ali Erbil, 'Hababam Sınıfı Merhaba' (2004),'Hababam Sınıfı Askerde' (2005) ve 'Hababam Sınıfı Üç Buçuk'ta (2006) canlandırdığı 'Deli Bedri' ile 'Hababam Sınıfı'nın modern serisinin de klasik serideki filmler gibi yüksek izleyici sayılarına ulaşmasında önemli rol oynamıştı. Erbil, 'Hababam Sınıfı' serisinin 11'inci filmi olacak olan 'Hababam Sınıfı Kıbrıs'ta: Yaz Oyunları'nda başrol oynaması için teklif aldı.

Mehmet Ali Erbil'in başrolünde yer aldığı 3 'Hababam Sınıfı', toplam 6.237.446 kişi tarafından izlenirken bu filmlerin toplam hasılatı 37.107.163 ₺ oldu.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre yapımcı Hann Media ile masaya oturacak olan Mehmet Ali Erbil, şartlarda anlaşma sağlanırsa 3 Nisan 2020'de gösterime girecek olan 'Hababam Sınıfı Kıbrıs'ta: Yaz Oyunları' için kameranın karşısına geçecek. Erbil, filmde rol almayı kabul etse bile gördüğü fizik tedavinin sonucuna göre çalışıp çalışamayacağı konusunda doktorunun onayı gerekecek. Erbil, doktorunun çalışmasına izin vermesi halinde 5 yıl aradan sonra sinema filmi özlemini giderecek.