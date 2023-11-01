Mehmet Ali Erbil'den eski aşkına olay sözler! "180 bin lira değerindeki yüzüğü vermedi!"

Mehmet Ali Erbil ayrılık konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gülseren ile ayrıldığım doğru. Zaten son zamanlarda istekleri bitmiyordu. Ev, araba, pırlantalar istiyordu. Zaten kredi kartım ondaydı ama yine de para hırsı ağır bastı. Giderken 180 bin lira değerinde tek taş yüzüğü de aldı. Kendisi sürekli 'Ben onurlu bir kadınım kimseden bir şey almam' demesine rağmen giderken yüzüğü istedim vermedi. Her şeyini toplayıp gitti. Barışmam söz konusu değil."