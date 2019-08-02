Mehmet Ali Erbil'den eğlenceli video

Evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kıran daha sonra yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nükseden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 2 Temmuz günü hastaneden taburcu olmuştu. Erbil, taburcu olduktan sonra ilk defa bir video paylaştı.

"DOSTLARLA AKŞAM YEMEĞİ"

Instagram hesabından video paylaşan Mehmet Ali Erbil "Yeniköy'de dostlarla bir akşam yemeği" notunu yazdı. Videoda neşeli halleriyle dikkat çeken Erbil, "İyi akşamlar. Mali'nin mutfağında bu akşam ki soframızda lahmacunumuz var" ifadelerini kullandı.