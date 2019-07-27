Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, önceki gün menajeri ve yakın arkadaşlarıyla birlikte Beylerbeyi’nde yer alan bir balıkçıya giderek boğaza karşı yemek yiyen Erbil’in neşeli haliyle sevenlerini mutlu etti.

Yemek sırasında çekilen fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaşan arkadaşları, “Hamd olsun bu günlere” notuyla çekilen fotoğrafı paylaşırken, Erbil için özel yemeğin hazırlanması ve yediğine, içtiğine doktorunun tavsiyelerine uyarak dikkat etmesi dikkatlerden kaçmadı.