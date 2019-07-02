Son dakika... Mehmet Ali Erbil ile ilgili flaş gelişme

Geçtiğimiz yıl ekim ayında evinde düşerek yaralanması sonucu kaburgaları kırılan ve 'kaçış sendromu' hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil'den güzel haber geldi.

Erbil bugün taburcu oluyor. Erbil, taburcu olduktan sonra basın toplantısı düzenleyecek.

Ünlü şovmen'in kızı Yasmin Erbil, babasıyla birlikte yer aldığı fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı.

KAÇIŞ SENDROMU NEDİR?

Kaçış sendromu hastalığı, (Capillary leak syndrome) kanın yoğunlaşması, tansiyonun düşmesi gibi bulgular veren, damarlardan protein, mineral ve suyun sızması olarak tanımlanmaktadır.

Tekrarlayan şoklarla kendini gösteren sendrom, bu krizlerden 24 saat önce gribal enfeksiyonlarda olduğu gibi, halsizlik, yorgunluk, hafif ateş gibi belirtiler veriyor. Krizler birkaç ayda bir tekrarlayabileceği gibi, bazen yıllarca görülmüyor. Krizi önleyici tedavide de üst solunum yolları enfeksiyonlarında kullanılan ilaçlar veya astım, bronşit hapları uygulanıyor.

Sendromu 1960 yılında ilk tarif eden B.Clarkson'dur. Çok az görülen bir hastalık olup, dünyada sadece 791 vakaya rastlanmıştır.