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        Haberler Televizyon 'Mehmet Akif Ersoy ile 5. Gece' bu akşam yayın hayatına başlıyor

        'Mehmet Akif Ersoy ile 5. Gece' bu akşam yayın hayatına başlıyor

        Mehmet Akif Ersoy, yeni yayın döneminde cuma geceleri, 'Mehmet Akif Ersoy ile 5. Gece' isimli talk show ile Habertürk TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 10:09 Güncelleme: 29.09.2023 - 10:09
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        'Mehmet Akif Ersoy ile 5. Gece' bu akşam yayın hayatına başlıyor
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        Mehmet Akif Ersoy, her hafta cuma günleri saat 21.00’de Habertürk TV ekranlarında ünlü konuklar ağırlayacak. Programın içerikleri; eğlence, kahkaha, sohbet, gündem, sanat ve müzik olacak.

        İlk bölümün konukları; tecrübeli programcı Defne Samyeli, yeni nesil dijital medyanın gözde ismi Oğuzhan Uğur, yine yeni nesil medyanın önemli ismi müzisyen Reynmen.

        Programda, Defne Samyeli’nin gençlik görüntülerinin yer aldığı VTR’lere, yapay zeka ile oluşturulmuş müzik VTR’lerine ve sokak röportajlarına yer verilecek. Program boyunca, keyifli sohbete canlı şarkı performansları, oyunlar ve seyircilerle interaktif soru cevaplar eşlik edecek.

        'Mehmet Akif Ersoy ile 5. Gece' kahkahanın, eğlenceli sohbetin, oyunların adresi olacak ve ekranlara özlenen, yepyeni, dinamik bir talk show olarak gelecek.

        'Mehmet Akif Ersoy ile 5. Gece', bu akşam saat 21.00’de Habertürk TV’de.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mehmet Akif Ersoy ile 5. Gece
        #Mehmet Akif Ersoy

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