Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'dan en iyi 5 mafya filmi

Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'dan en iyi 5 mafya filmi

Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı ‘Sinemanın En İyileri’ programının bu bölümünde Martin Scorsese’den Brian De Palma’ya, Sıkı Dostlar’dan Baba’ya ‘sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi'ni anlattı...

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