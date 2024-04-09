Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman? Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam yok mu?
Her hafta Salı akşamı TRT 1'de ekranlara gelen Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam yayın akışında tekrar bölümüyle yer alıyor. Bu bağlamda izleyicilerin gözü "Bu akşam Mehmed: Fetihler Sultanı neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorusuna çevrildi. İşte, 9 Nisan TRT 1 yayın akışı ile Mehmed: Fetihler Sultanı 7. yeni bölümün ne zaman yayınlanacağına ilişkin detaylar...
- 1
Bu hafta başından bu yana bazı dizilerin yeni bölümleri ekranlara gelmedi. Başrolünü Sultan Mehmed karakterine hayat veren Serkan Çayoğlu'nun üstlendiği Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümü de bu akşam yayın akışında yer almıyor. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı 7. yeni bölüm ne zaman? İşte, konuya dair detaylar...
- 2
MEHMED: FETİHLER SULTANI BU AKŞAM VAR MI YOK MU?
Diziler, Ramazan Bayramı tatili haftası sebebiyle yayınlarına bir hafta ara verdi. 9 Nisan 2024 TRT 1 yayın akışı listesine göre Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek. Bu akşam saat 20:25'te dizinin tekrar bölümü yayınlanacak.
- 3
MEHMED: FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin 7. yeni bölümü 16 Nisan Salı günü seyircisi ile buluşacak.
-
- 4
9 NİSAN 2024 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:58 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
07:00 Benim Adım Melek
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Kod Adı Kırlangıç
17:00 Lingo Türkiye
18:15 Ramazan Sevinci
19:50 Ana Haber
20:20 İddiaların Aksine
20:25 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:00 Kara Ağaç Destanı
02:30 Lingo Türkiye
03:35 Mehmed: Fetihler Sultanı
06:15 Kapanış
- 5
MEHMED: FETİHLER SULTANI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Şehzade Mehmed düşkünler tarafından büyük bir pusu yemiş, dişe diş dövüşmekteydi. İshak ise adamları ile beraber dörtnala üstlerine gelmekteydi. Mehmed bu pusudan nasıl kurtulacak, İshak Mehmed’e yardım mı etmeye geliyor, yoksa saldırıya mı geçecek?
Edirne’ye dönen Mehmed haremini de alıp Manisa’ya gider. Burada Gülşah’a gelen bir mektupla Karamanoğlu’na gitmeye karar verirler. Mehmed bu yolculukta neler yaşayacak, mektupta neler yazmaktadır?
- 6
Hüma’nın ölümüyle zor günler geçiren Murad, daha da kötüleşmiştir. Çandarlı ise durumun farkında ve endişelidir. Çandarlı devletin geleceği için nasıl tedbirler alacak? Mehmed de durumun farkındadır ve Şehabeddin’i bu sebepten Edirne’de bırakır.
Bizans’ta ise Konstantinos ile Helena’nın çatışması derinleşir. Konstantinos, Bizans’ın değişimi için önemli kararlar alma arifesindedir. Helena ve Notaras ise bu durumun karşısında en büyük engeldir. Konstantinos bu durumda ne yapacaktır?
-