Meghan ve Harry para cezası ile karşı karşıya

İsmini vermek istemeyen yerel bir uzman ise Telegraph'a "Topluluk için yalnızca belirli bir miktar su var ve kimse ne kadar olduğunu bilmiyor. Neden zenginler bu su kaynaklarını istedikleri zaman, kendi özel alanlarında gözetim olmaksızın, sadece yemyeşil çimenler ve bahçeler için kullansın ki?" diyerek kararın doğru olduğunu belirtti.