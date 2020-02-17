Thomas Markle Jr. İngiliz tabloid gazetesi The Sun'a yaptığı açıklamada "Evsizdim, para için köprü altında yalvaran biri olabilirdim. Meghan Markle, insani yardımlarını bizim için yapmalıydı. Harry ve onun sebebi ne olursa olsun hayır kurumlarına yardım etmesinden bıktım" dedi.