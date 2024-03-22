Megan Fox'tan çarpıcı itiraf
Ünlü oyuncu Megan Fox, katıldığı bir programda eski eşi Brian Austin Green hakkında çarpıcı açıklamarda bulundu; "Evliyken başkalarına âşık oluyordum"
- 1
Megan Fox ve Brian Austin Green 2010'da evlenmiş ve bu evlilikten üç çocukları olmuştu. Ünlü çift, 2022'de boşanmıştı.
- 2
Megan Fox, rapçi Machine Gun Kelly ile olan nişanlarını sonlandırdığını itiraf etmişti.
- 3
"ANNEMİN ÇOCUKKEN YAPTIĞINI İZLEDİĞİM ŞEYİ YENİDEN CANLANDIRIYORDUM"
Eski eşi Brian Austin Green, 2004'te 'Hope & Faith' setinde ilk tanışmalarıyla başlayan evliliklerini ve 2022'de boşanmalarını anlattan Megan Fox; "Kendimi elbette bulduğum bir ilişkiye soktum Brian için gölgesi yoktu, tatmin edici değildi. Çünkü kaçınılmaz olarak yapacağım şey buydu, annemin çocukken yaptığını izlediğim şeyi yeniden canlandırıyordum" dedi.
-
- 4
Daha sonra ünlü oyuncu şöyle devam etti; "Karmik olarak Brian'dan o çocuklara sahip olmam gerektiğini hissediyorum elbette. Yani fark etmedim… bilirsiniz, kendime 'Oh, annemin hayatını yeniden canlandırıyorum' ya da 'Annemin yüklerini taşıyorum' diye bakmıyordum."
- 5
"O DA BENİM İÇİN HER ZAMAN HARİKA DEĞİLDİ"
Harika bir eş olmadığını belirten ABD'li oyuncu şunları da söyledi; "O da benim için her zaman harika değildi ama sanırım benim için buna yaslanıp şikâyet etmek ya da öyle görünmesine izin vermek kolay olurdu. sanki bu ilişki tek yönlüydü" söyledi.
- 6
Kendisi ve Green bir araya geldiğinde çok genç olduğunu ve "Gerçekten bu düzeyde bağlılık ve büyüklükte bir ilişki içinde olmaması gerektiğini" belirtti.
-
- 7
"BAŞKA İNSANLARA AŞIK OLUYORDUM"
Megan Fox, Austin Green'e bağlanmadan önce hiç kimseyle gerçekten çıkamadığı için evliliğini de başka insanlara âşık olarak geçirdiğini ekledi; "Her zaman diğer insanlara âşık olmak gibi birçok şey yaptım. Çocukken işe gider ve âşık olurdum. Hiçbir zaman bekar olma ve o hayatı deneyimleme özgürlüğüne sahip olamadım. Boşandığımda bir an için bunu yapacağımı düşündüm ve üç hafta kadar bekar kaldım" şeklinde konuştu.
Fotoğraflar: Mega,Shutterstock