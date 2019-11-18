Yurt dışına kaçtı

Yıllarca öz kızına istismarda bulundu. 18 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Kızını istismar ettiği için sanık olarak yargılandığı dava dosyasında son karar çıktı.

ÖZ KIZINA…

MTV, Eurosport gibi milyonlarca dolarlık eğlence ve tematik kanalların sahibiydi Fatih Oflaz. Ama Türkiye onun ismini istismar skandalıyla öğrendi. Dava dosyasındaki resmi kayıtlara ve kızının mahkeme huzurundaki ifadelerine göre medya patronu Fatih Oflaz öz kızına 7 yıl istismarda bulunmuştu. Mağdur çocuğun ifadelerine göre yaşadıkları hayatında derin izler bırakacak düzeydeydi.

“SÜREKLİ İSTSİMARA UĞRADIM, HEP KABUSLA UYANDIM”

Genç kızın bizzat mahkeme huzurunda ağlayarak anlattığı olayı uzman raporları da doğruladı ve mahkemede zabıtlara geçti. "Babam her zaman despot bir insan oldu. Söylediği her şeyin yapılması gerekiyordu. 7.5 yaşımdan 15 yaşıma kadar sürekli istismara uğradım. Babamla annem ayrıldıktan sonra hep annemin ısrarıyla babamın evine gitmek zorunda kalıyordum. Yıllarca buna sesimi çıkarmadım. Çoğunlukla sanki bir şey olmamış gibi yaşamayı tercih ediyordum. O dönemden itibaren gece uykularım hiç rahat olmadı. Hep kabusla uyandım. Babamdan, beni babamın evine gönderen annemden, buna engel olmadığı için ağabeyimden ve karşı koymadığım için kendimden nefret ettim" cümleleri herkesin kanını dondurdu.

SUÇLAMALARA SUÇLAMAYLA YANIT

Sanık kürsüsündeki Fatih Oflaz kızının suçlamalarına, kızının annesini ve dolaylı olarak da kızını suçlayarak yanıt verdi. Oflaz’a göre anne Aslı Kocaoğlu, kızı için ödediği nafaka kesilince, bu kez emlak aldırmak için kızını babasına karşı yönlendirmeye çalışmıştı.

YURT DIŞINA KAÇIRAN HAPİS CEZASI: 18 YIL 9 AY

Tüm iddialarına rağmen Fatih Oflaz İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılama sonunda önce 22 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. İndirim uygulandı. 18 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Hükümle beraber tutuklama kararı verilmeyen Fatih Oflaz’ın yurt dışına kaçtığı belirlendi.

CEZAYA İTİRAZ EDİLDİ

Hükmün ardından Fatih Oflaz cephesi beraat etmesi gerektiğini belirterek, mağdur taraf ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise cezayı az bularak karara itiraz etti. Yurt dışına kaçan Oflaz hakkında tutuklama da talep etti. Dosya bir üst mahkeme olan istinaf mahkemesine geldi.

“KARAR USUL VE YASAYA UYGUN”

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi dosyayı inceledi. Yerel mahkemenin verdiği kararında usul ve yasaya herhangi bir aykırılık bulunmadığını belirterek dosyadaki kararını verdi. İstinaf mahkemesi itirazları inceledi ve Fatih Oflaz hakkındaki 18 yıl 9 aylık hapis cezasını onadı. Skandalın duyurulmasından sonra kayıplara karışan Fatih Oflaz karara Yargıtay nezdinde itiraz edebilecek.

17 YAŞINDAYKEN DE YARGILANMIŞ

Ünlü medya patronunun istismar skandalını ilk kez Habertürk duyurmuştu. Oflaz’ın bundan tam 42 yıl önce 17 yaşında lise öğrencisiyken, 14 yaşındaki turist çocuk Valeria Montuori’yi istismar suçundan İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı ortaya çıkmıştı. Baba Yaşar Oflaz’ın İtalya’ya gidip Valira’nın babası Mario’yu çocukların evlenmesine ikna etmiş. Bu kararı kabul eden mahkeme heyetinin başkanı Talip Güran duruşma bitiminde Oflaz ailesine, “İpin ucunu kaçırıyorsunuz. Çocuklarınızı boş bırakmayın” demişti. Oflaz bu davadan ceza almadan kurtulabilmişti.