MediaMarkt'tan bir günde iki mağaza açılışı

Mediamarkt açıklamasına göre, elektronik perakendecisi Şirket, pandemiye rağmen yatırımlarına devam ediyor.
Bu kapsamda, İstanbul Vega’da ve Üsküdar Nev Çarşı’da aynı gün içinde 2 mağaza açan MediaMarkt Türkiye, pandemi önlemleri çerçevesinde düzenlenen açılışlarda teknoloji severlere için de özel indirimler sundu.
Üsküdar Nev Çarşı'da gerçekleşen mağaza açılışındaki konuşmasına yer verilen MediaMarkt Türkiye Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (COO) Hulusi Acar, pandemi nedeniyle mağazalarda durgunluk yaşansa da teknoloji severlere en iyi deneyimi sunmak için mağazalar açmaya ve mevcut mağazalarını yenilemeye devam edeceklerini dile getirdi.
Acar, şunları kaydetti:
"Kovid-19 nedeniyle mağaza operasyonlarımızda yaşanan zorunlu duraksama, bizim gibi çok kanallı bir oyuncu için oldukça zordu. Bu süreçte tüketicilerimizin ihtiyaçlarına online kanallarımız üzerinden cevap verdik. Süreç boyunca bu kanallarımız oldukça başarılı bir performans sergiledi fakat MediaMarkt olarak fiziksel deneyimin öneminin farkındayız. MediaMarkt olarak tüketiciyi merkeze koyuyor, ardından onun hareketlerini takip ediyoruz.
Başka bir deyişle tüketicilerin alışverişe çoğu kez önce bir kanaldan başladığını, ardından diğer kanalları takip ederek işlemi tamamladığını biliyoruz. Bu nedenle çevrimiçi mağazalarımız ile fiziksel mağaza pazarlama stratejisini bir bütün olarak ele alıyor, yatırımlarımızı da bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz."
Hulusi Acar Türkiye’ye güvenmeye ve yatırım yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Biz bu motivasyonumuzu korumaya ve ülkemize olan yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bunu da hem çevrimiçi mağazalarımızda sunduğumuz imkanları iyileştirerek hem de mağazalar açarak ve mevcut mağazalarımızı yenileyerek gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
- MediaMarkt, Türkiye'deki mağaza ağını genişletmeye devam ediyor
Açıklamaya göre, pandemi döneminde Türkiye genelindeki mağazalarını geçici olarak kapatan, ardından tüm mağazalarının açılışını aynı gün içerisinde gerçekleştiren şirket, Türkiye yatırımlarına devam ediyor. Bugün Türkiye’de 27 farklı ilde hizmet veren MediaMarkt, mağaza sayısını 80’e çıkardı.
Fiziksel deneyime ve özellikle teknoloji severlerin ürünleri yakından incelemesine büyük önem veren MediaMarkt, model veya fiyat fark etmeksizin ürünlerini teknoloji severlerin deneyimine sunarken, tüketicilerin talepleri doğrultusunda cihazların tekrar dezenfekte edilmesini sağlıyor.
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