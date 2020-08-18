Yapay zeka destekli görüntü tanıma teknolojisi ile geleneksel medyadaki reklamların etkisini ölçen ve arttıran yerli girişim Medialyzer, TechOne ve twozero Ventures’dan yatırım aldı.
Yapılan açıklamaya göre, TV ve radyo reklamlarının performansının ölçülebilmesini, analiz edilmesini ve etkilerinin artırılmasını sağlayan Medialyzer, 3.2 milyon TL değerleme ile tohum yatırım aldı.
Mustafa Güllü, Abdurrahman Beşinci, Emre Gönültaş ve Can Üzüm tarafından kurulan yerli girişim, yapay zeka destekli görüntü tanıma teknolojisi ile geleneksel medya reklamlarının analiz edilerek takip edilmesine imkan sunuyor.
Yapılan açıklamaya göre, medya kanallarında reklam verenler için sunduğu Tvlyzer ve Radiolyzer ürünleriyle geleneksel olan ve etkisi ölçülemeyen TV ve radyo reklamlarının verimliliğini ve etkisini ölçen Medialyzer, makine öğrenmesi ile desteklediği ses ve görüntü tanıma teknolojisi ile kullanıcılara rakiplerinin tüm medya reklamlarını izleme olanağı sağlıyor.
Global pazara açılma hedefiyle yola çıkan Medialyzer'in, geleneksel medya kanallarındaki reklam verenlere, reklamlarının maliyet analizini, kanal ve program bazında geri dönüşünü ve zaman bazlı performans analizlerini görme imkanı sunduğu belirtildi.
Kısa süre içerisinde TV ve radyo reklamlarının ölçümü dışında VoD platformlarının ve açık hava reklamlarının etkilerinin de ölçülebileceği ürünlerini aktif hale getirecek olan girişimin, geleneksel medya kanallarına reklam veren kullanıcılar için veri deposu haline geleceği aktarıldı.
Offline medya kanallarındaki reklamların etkilerinin ölçülemediğini belirten Medialyzer Kurucu Ortağı Mustafa Güllü, "Reklam verenler başta TV olmak üzere offline medya kanallarına yaptıkları yatırımların sonuçlarını yeterince ölçemiyor. Kullanıcı tarafındaki çoklu ekran kullanımı sonucu ortaya çıkan dijital verileri, sahip olduğumuz video tanıma ve yapay zeka teknolojileriyle anlamlı hale getiriyoruz. Platformumuz sayesinde reklam verenler reklamlarının geri dönüşlerini analiz edip verimliliklerini artırabiliyor. Medialyzer olarak global pazarda offline medya kanallarının ölçülebilmesi için öncü ve ilk akla gelen teknoloji girişimi olmak istiyoruz" dedi.
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