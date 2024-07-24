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        Haberler Spor Futbol Mecnun Otyakmaz: Bayram Saral fedakarlık yaparak görevinden istifa etti - Futbol Haberleri

        Mecnun Otyakmaz: Bayram Saral fedakarlık yaparak görevinden istifa etti

        Eski Sivasspor Başkanı ve yeni TFF yönetiminde yer alan Mecnun Otyakmaz, TFF yönetiminden istifa eden Bayram Saral ile ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 16:32 Güncelleme: 24.07.2024 - 17:40
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        Otyakmaz'dan Bayram Saral açıklaması
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        1'inci Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi, TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Kura çekiminin ardından TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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        Yeni sezon fikstür çekiminin tüm takımlara hayırlı olmasını dileyen Otyakmaz, "Bugün Trendyol 1'inci Lig'de 2024-2025 fikstürünü çektik. İnşallah kazasız belasız, güzel, kavgaların olmadığı, hoş rekabetin olduğu bir lig diliyorum. Bütün takımlarımıza da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

        TFF'DE GÖREV DAĞILIMI CUMA GÜNÜ

        Mecnun Otyakmaz, acil alınması gereken kararların olduğunu belirterek, "İlk yönetim kurulu toplantısını yaptık ve orada önemli kararlar aldık. Görev dağılımında çok acele etmedik. Bir icra kurulu oluşturduk. Onunla birlikte hemen acil sorunları hallettikten sonra cuma günü yapacağımız toplantıda da görev dağılımı belli olacak" diye konuştu.

        "BAYRAM SARAL FEDAKARLIK YAPARAK İSTİFA ETTİ"

        Otyakmaz, TFF yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Bayram Saral ile ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi:

        "Bayram başkanımız gerçekten bize önemli güç katıyordu ama bir takım algılar oluşmaya başladı. Sanki hemşehricilik söz konusu oluyordu diye. O da bizi zor durumda bırakmamak adına bir fedakarlık yaparak görevinden istifa etti. Ancak onunla her zaman beraberiz. Kendisinin engin tecrübesinden faydalanacağız. İnce düşüncesi için biz beraber olmak devam etmek isterdik ama teşekkür etmek lazım. Kendi adıma onunla çalışamayacağım için üzgünüm."

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