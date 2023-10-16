İstanbul Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda geçtiğimiz perşembe günü öğle saatlerinde yaşanan olayda M.T. (17) isimli bir genç metro beklemeye başladı.

GENÇ RAYLARA DÜŞTÜ

İHA'da yer alan habere göre o esnada genç henüz bilinmeyen bir nedenle raylara düştü. Gencin raylara düştüğünü gören özel güvenlik görevlileri hemen müdahale etti.