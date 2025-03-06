Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.197,62 %0,09
        DOLAR 36,4363 %0,00
        EURO 39,4195 %0,19
        GRAM ALTIN 3.396,63 %-0,74
        FAİZ 37,00 %-3,24
        GÜMÜŞ GRAM 37,89 %-1,13
        BITCOIN 91.284,00 %1,01
        GBP/TRY 46,9540 %-0,11
        EUR/USD 1,0794 %0,05
        BRENT 69,30 %0,00
        ÇEYREK ALTIN 5.553,12 %-0,74
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka MEB yapay zeka ve büyük veri uygulamaları daire başkanlığı kuruldu - Teknoloji Haberleri

        MEB yapay zeka ve büyük veri uygulamaları daire başkanlığı kuruldu

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından eğitim alanındaki dijitalleşme ve veriye dayalı karar alma süreçlerini güçlendirmek amacıyla Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü bünyesinde "Yapay Zeka ve Büyük Veri Uygulamaları Daire Başkanlığı" kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 11:36 Güncelleme: 06.03.2025 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        MEB yapay zeka ve büyük veri uygulamaları daire başkanlığı kuruldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık bünyesindeki yeni birim, yapay zeka uygulamalarının eğitimdeki kullanım alanlarını belirleyerek stratejiler geliştirecek ve yapay zeka okuryazarlığını artıracak eğitim programlarıyla materyaller hazırlayacak.

        YEĞİTEK bünyesinde kurulan Yapay Zeka ve Büyük Veri Uygulamaları Daire Başkanlığı, eğitim alanındaki dijitalleşme ve veriye dayalı karar alma süreçlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

        Başkanlık, eğitim ve öğretimde yapay zeka uygulamalarının kullanım alanlarını belirleyecek, büyük veri ve yapay zeka odaklı stratejiler geliştirecek ve yapay zeka okuryazarlığını artırmaya yönelik eğitim programlarıyla materyaller hazırlayacak.

        REKLAM

        - Yapay zeka ve büyük veri ile eğitimde dijital dönüşüm

        Yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerini yönetecek olan Başkanlık, aynı zamanda eğitimde yapay zeka kullanımına yönelik etik standartların belirlenmesi için çalışmalar yürütecek. Bunun yanı sıra, bilgi teknolojileri alanında ulusal ve uluslararası projelere de öncülük edecek olan başkanlık, yapay zekanın eğitimde güvenli ve etkin kullanımını da teşvik edecek.

        Başkanlık, öğretmenlik mesleğine katkı sunacak uygulamalar geliştirecek, farklı veri türlerinin ortak formata dönüştürülmesini ve veri sözlüğü oluşturulmasını sağlayacak. Ayrıca bilgi yönetim sistemlerinde kullanılacak makine öğrenmesi uygulamaları da hayata geçirilecek.

        EĞİTİMDE YAPAY ZEKA VE VERİ GÜVENLİĞİ

        Öğretmen, öğrenci ve velilerin yapay zeka destekli sistemleri güvenli şekilde kullanabilmesini sağlamak amacıyla araştırma ve geliştirme çalışmaları hayata geçirilecek.

        Ayrıca, eğitimde yapay zeka kullanımını güvenli hale getirmek için çalışmalar yürütülürken, veri güvenliği ve gizliliği konusunda düzenlemeler de yapılacak. Verilerin doğruluğu ve bütünlüğü sağlanarak eğitim süreçlerine entegre edilen veri analiz modülleri iyileştirilecek ve Bakanlık birimlerinin ihtiyaçları karşılanacak.

        ULUSAL VE ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ

        Eğitimde yapay zeka ekosistemini güçlendirmek amacıyla ulusal ve OECD ile UNESCO gibi kuruluşlarla uluslararası işbirlikleri kurulacak. Bu işbirlikleri, eğitimde yenilikçi projelerin geliştirilmesini ve en iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlayacak.

        Milli Eğitim Bakanlığı, kaliteyi artıracak "Yapay zeka ve büyük veri" hamlesiyle dijital dönüşümü destekleyerek geleceğin öğrenme deneyimini şekillendirecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Haraç çetesinin kabus dolu yazışmaları!
        Haraç çetesinin kabus dolu yazışmaları!
        Gözler faiz kararında
        Gözler faiz kararında
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        Kanadalılar ABD seyahatlerini iptal ediyor
        Kanadalılar ABD seyahatlerini iptal ediyor
        Ece Gürel sağ olarak bulundu!
        Ece Gürel sağ olarak bulundu!
        Medvedev'den Fransa lideri için 'Micron' paylaşımı
        Medvedev'den Fransa lideri için 'Micron' paylaşımı
        Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!
        Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Sokakta öldürülmüştü! 3 bin liralık kanlı husumet!
        Sokakta öldürülmüştü! 3 bin liralık kanlı husumet!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Ağabeyini öldürdü! Müebbet istenirken seken mermi kurtardı!
        Ağabeyini öldürdü! Müebbet istenirken seken mermi kurtardı!
        Türkiye'de de yayıldı
        Türkiye'de de yayıldı
        Menkul satış sözleşmelerine dövizle ödeme esnekliği
        Menkul satış sözleşmelerine dövizle ödeme esnekliği
        Hazineden genç girişimcilere 6,25 milyar liralık kredi desteği
        Hazineden genç girişimcilere 6,25 milyar liralık kredi desteği
        Habertürk Anasayfa