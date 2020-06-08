MEB ve YÖK açıkladı! Staj zorunluluğu olan öğrenciler ne yapacak? - Haberler

Demet Demirkır demetdemirkir@haberturk.com

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında okullar uzaktan eğitime başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, TRT EBA TV ekranlarından derslerini canlı takip etti. Yüksek Öğretim Kurumunun ( YÖK) salgın döneminde dijital, uzaktan eğitim ile öğretime devam etme kararının ardından üniversiteler de uzaktan eğitim sistemine geçti.

MEB, resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin ise 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacağını duyurdu ve uzaktan eğitim sisteminin 19 Haziran Cuma günü tamamlanacağını duyurdu.

STAJ BİTİRME SINAVINA GİRİLECEK

Salgın nedeniyle 2019-2020 eğitim öğretim yılı bu şekilde tamamlanırken, staj yapma zorunluluğu olan öğrenciler nasıl bir yol izleyecek? Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik/Anadolu meslek programlarında öğrenim gören 12'inci sınıf öğrencilerinden 40 iş günü staj yapması gerektiği hâlde stajlarını yapamayanlar muaf sayılarak, yapılacak ilk sorumluluk sınavları döneminde staj bitirme sınavına alınacak" açıklamasında bulundu.

YÖK: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILACAK

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre ise; mezuniyet durumundaki öğrencilerin staj uygulamalarının değerlendirilmesinde küresel salgın dönemi şartları göz önünde bulundurularak ilgili yükseköğretim kurumları tarafından gerekli düzenlemeler yapılacak. Kurumsal sistemler üzerinde yürütülmeyen sınavlar "şeffaf ve denetlenebilir" olması için ilgili öğretim elemanı tarafından kayıt altına alınacak ve arşivlenecek."