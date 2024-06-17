20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puandan başlamak üzere atama alanları bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır.

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ