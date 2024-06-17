MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen almak için sözlü sınav yapacak! Sözlü sınav giriş belgesi sorgulama
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları 31 Mayıs itibarıyla tamamlandı ve şimdi sıra sözlü sınava geldi. Binlerce öğretmen adayı, hem sözlü sınava hem de KPSS puanına göre atanacak. Peki, öğretmen ataması sözlü sınavı ne zaman ve sınava giriş belgesi nasıl alınır? İşte, detaylar...
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Geçtiğimiz aylarda MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alacağını açıklamıştı. 20 ile 31 Mayıs arasında alınan başvurulardan sonra, sürecin sözlü sınav kısmına geçildi. MEB, 10 Haziran'da sözlü sınav giriş belgelerini ilan etti. Peki, MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavı ne zaman ve giriş belgesi nasıl alınır? İşte, detaylar..
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20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAV TARİHİ
Başvuru sonuçları ve sınav merkezleri 10 Haziran günü adaylara sunuldu. Öğretmen ataması için sözlü sınav süreci ise 1 Temmuz 2024'te başlayacak.
Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya dair ayrıntılar ise sözlü sınav sonuçlarının ardından duyurulacak.
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20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puandan başlamak üzere atama alanları bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır.
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI NASIL YAPILACAK?
14 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete kararına göre; sözleşmeli öğretmen atamaları iki aşama şeklinde olacak. Karar için Resmi Gazete'de şöyle deniyor;
MADDE 1- 3/8/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının %50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın %50’si alınarak belirlenir.”
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MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü sınav” ibaresinden sonra gelmek üzere “başarı” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
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