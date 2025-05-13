MEB ortak sınavlar ne zaman? 2025 MEB 2.dönem ortak sınav tarihleri
MEB ortak sınav tarihleri yayınlanan takvim sonrası belli oldu. Bu sınavlar, öğrencilerin farklı derslerdeki bilgilerini ve becerilerini ölçmeyi amaçlıyor. Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, yabancı dil derslerinin sınavları iki aşamalı olarak gerçekleştiriliyor. Peki MEB ortak sınavlar ne zaman? 2025 MEB ortak sınav tarihleri
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın MEB 2024-2025 yılı 2. dönem 2. ortak yazılı sınav tarihleri belli oldu. Geçtiğimiz sene 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanıyor. Peki MEB ortak sınav tarihleri ne zaman?
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2. DÖNEM 2. ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2. döneme ait 2. ortak yazılı sınavlar 26 Mayıs-13 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak. İkinci sınavlar; 6, 7 ve 10. sınıflar için gerçekleştirilecek.
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MEB ORTAK SINAV KILAVUZU YAYINLANDI MI?
2.dönem 2. sınava ilişkin olarak ortak sınav kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzun sınavdan önceki haftalarda erişime açılması bekleniyor.
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