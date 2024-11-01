Sınavlar, ilk kez tamamen açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluştu. 6. sınıf Türkçe dersi yazılı sınavında 7, 6. sınıf matematik dersi yazılı sınavında 7, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi yazılı sınavında 8 ve 10. sınıf matematik dersi yazılı sınavında 7 adet açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı soru kullanıldı.

Böylece ilk defa ülke geneli ortak yazılı sınavlarda tamamen açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanıldı.