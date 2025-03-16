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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka MEB'in yapay zeka destekli "MEBİ" platformunu kullananların sayısı 1 milyonu aştı - Teknoloji Haberleri

        MEB'in yapay zeka destekli "MEBİ" platformunu kullananların sayısı 1 milyonu aştı

        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), lise düzeyindeki öğrenciler ile mezunların üniversiteye hazırlık sürecinde hedeflerine daha etkin şekilde ulaşabilmesi, öğrenme süreçlerini ihtiyaçlarına göre şekillendirebilmesi için hayata geçirilen yapay zeka destekli bireysel öğrenme platformu MEBİ'den bugüne kadar 1 milyon 185 kullanıcı yararlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 12:50 Güncelleme: 16.03.2025 - 12:50
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        "MEBİ" platformu 1 milyonu geçti
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        Bakanlık, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredatla getirilen "beceri temelli" eğitime geçişin kolaylaştırılması için yapay zeka teknolojilerine ağırlık verdi.

        Bu kapsamda MEB, kişiye özel öğrenme imkanları, yapay zeka destekli içerikler ve uyarlanmış testlerle öğrencilerin akademik başarılarını artırmayı amaçlayan MEBİ platformunu 21 Ekim 2024'te erişime açtı.

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlık sürecini de destekleyen ve öğrenme süreçlerinin tamamen kişiselleştirilebildiği MEBİ'yi 9, 10, 11, 12'nci sınıflar ile mezunlar aktif olarak kullanabiliyor.

        Bakanlığın verilerine göre, bugüne kadar 9'uncu sınıftan 271 bin 612, 10'uncu sınıftan 159 bin 957, 11'inci sınıftan 174 bin 661, 12'nci sınıftan 235 bin 625 öğrenci platformu kullanırken, mezunlardan da şu ana kadar 158 bin 330 kişi MEBİ'yi tercih etti.

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        Böylelikle bireysel öğrenme platformu MEBİ'den bugüne kadar 1 milyon 185 kullanıcı yararlanmış oldu.

        SOSYOEKONOMİK AÇIDAN DEZAVANTAJLI ÖĞRENCİLER DESTEKLENİYOR

        MEB'in eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için coğrafi veya sosyoekonomik farklılıkları ortadan kaldırarak tüm öğrencilere eşit erişim fırsatı sunmak hedefiyle hayata geçirdiği MEBİ'de farklı bölgelerdeki öğrencilerin aynı eğitim kaynaklarına erişebilmesi sağlanıyor.

        Sunulan eğitim materyalleri, ücretsiz ve kapsamlı kaynaklarla sosyoekonomik açıdan dezavantajlı öğrenciler destekleniyor ve öğrenciler seviyelerine uygun içeriklerle öğrenme süreçlerini kendilerine göre düzenleyebiliyor. Böylelikle eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

        TOPLAM 55 MİLYON 172 BİN 37 SORU ÇÖZÜLDÜ

        Yapay zekanın etkin kullanıldığı platformda, sistem öğrencilerin öğrenme deneyimlerini takip ediyor ve süreç içerisinde öğrencinin çalışma planını yeniden şekillendirmesini sağlıyor.

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        Mobilden erişime uygun olmasıyla öğrenme süreçlerinin istenildiği zaman devam ettirilebilmesine olanak sağlayan MEBİ, 597 bin 809 kez indirildi.

        Kullanıcılarının yüzde 55,9'unun mobil cihazlardan, yüzde 36,3'ünün masaüstü cihazlardan, yüzde 7,8'inin ise tabletlerden erişim sağladığı platformda, şu ana kadar toplam 55 milyon 172 bin 37 soru çözüldü.

        YKS DENEMELERİNE 300 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ

        MEBİ'de öğrencilerin üniversite sınavında hedeflerine daha etkin ulaşabilmesi için YKS'ye yönelik özel olarak geliştirilen konu anlatım videoları, soru çözümleri ve deneme sınavları da bulunuyor.

        Bu kapsamda, geçen yıldan beri Türkiye genelinde düzenlenen ve bugüne kadar 300 bin 615 öğrencinin katıldığı YKS denemeleri haziran ayına kadar devam edecek.

        MEBİ'ye "mebi.eba.gov.tr" adresinden ve mobil uygulama marketlerinden erişilebiliyor.

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