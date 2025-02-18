Engelli öğretmen atama takvimi belli oldu. Engelli öğretmen atamaları, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına göre gerçekleşecek. 1381 engelli öğretmen atamasının yapılacağı süreçte; başvuru tarihleri, kadro-branş dağılımı adayların gündemindeki yerini aldı. Peki, "Engelli öğretmen atama başvuruları ne zaman? Engelli öğretmen atamaları hangi tarihte yapılacak, kadro branş dağılımı nasıl olacak? İşte detaylar...