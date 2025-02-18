MEB duyurdu! Engelli öğretmen atama takvimi belli oldu!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre, 1381 engelli öğretmen atama takvimini yaptığı açıklama ile duyurdu. Başvurular, "Ön başvuru" ve "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak. Elektronik ortamda alınacak olan başvuruların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, "Engelli öğretmen atama başvuruları ne zaman, engelli öğretmen atamaları ne zaman?" İşte 2025 engelli öğretmen atama takvimi...
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Engelli öğretmen atama takvimi belli oldu. Engelli öğretmen atamaları, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına göre gerçekleşecek. 1381 engelli öğretmen atamasının yapılacağı süreçte; başvuru tarihleri, kadro-branş dağılımı adayların gündemindeki yerini aldı. Peki, "Engelli öğretmen atama başvuruları ne zaman? Engelli öğretmen atamaları hangi tarihte yapılacak, kadro branş dağılımı nasıl olacak? İşte detaylar...
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİNİ DUYURDU!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre, 1381 engelli öğretmen ataması için takvimi duyurdu
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ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Adaylar birinci aşamada 24 Şubat-10 Mart 2025 arasında atamaya esas belgeleriyle başvuruda bulunacak. Ön başvurusu onaylanan adaylar, ikinci aşamada 16-28 Nisan 2025 tarihlerinde tercihte bulunabilecek.
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BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Başvuru ve atama duyurularına, https://personel.meb.gov.tr/www/2025-yili-engelli-ogretmen-adaylarinin-ogretmenlige-basvuru-ve-atama-duyurusu/icerik/1600 internet adresinden ulaşılabiliyor.
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI YAYINLANDI MI?
Engelli öğretmen ataması için kadro ve branşlar henüz belli olmadı. Başvuru kılavuzu yayınlandıktan sonra atama kontenjanları ve kadrolar açıklanacak.