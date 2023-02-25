MEB, deprem yaralarını sarmak için tüm birimleriyle seferberlik halinde

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Millî Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremin hemen ardından felaketten etkilenen illerde organize olarak afetzedelere yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor.

ARAMA KURTARMA EKİBİ

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Bakanlık olarak afetzedelere yardım eli uzatmak için ilk günden itibaren çalışmalara başladıklarını belirterek “Öncelikli olarak Bakanlığımızın arama kurtarma birimi olan MEB AKUB ekibini oluşturan 4 bin 526 öğretmen, bölgedeki enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. Ayrıca 149 okul sağlığı hemşiresi de arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Bugün itibarıyla bölgede 2 bin 216 MEB AKUB personeli bu çalışmalara destek vermeye devam ediyor.” dedi.

Özer, ayrıca bölgede şu ana kadar toplam 35 bin gönüllü öğretmenin destek organizasyonlarında görev yaptığını kaydetti.

GÜNLÜK 2 MİLYON SICAK YEMEK

Bakanlık olarak depremden etkilenen vatandaşlara temel gıda desteği de verdiklerini ifade eden Bakan Özer şu bilgileri paylaştı: “Depremin hemen ardından bölgeye çevre illerden 1 milyon sıcak yemek gönderildi. Sonraki günlerde ise Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren meslek liselerinde, öğretmenevlerinde, uygulama otellerinde ve seyyar mutfaklarımızda günlük olarak hazırlanan yaklaşık 2 milyon sıcak yemeği her gün 10 ilimizdeki vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Şu ana kadar toplam 27 milyon 951 bin sıcak yemeği vatandaşlarımıza ulaştırmış bulunuyoruz. Şu an deprem bölgesindeki 10 ilimizde 97 seyyar mutfağımız ile 7 mobil fırınımız vatandaşlarımıza hizmet veriyor.”

Meslek liselerinde altı ay önce kurulan ekmek fabrikalarında ise her gün 1 milyon 800 bin ekmeğin üretildiğini kaydeden Bakan Özer, “Üretilen bu ekmek de 10 ilimizdeki depremzede vatandaşlarımıza dağıtılıyor. Şu ana kadar meslek liselerimiz tarafından 26 milyon 570 bin ekmek üretilerek dağıtıldı. Ayrıca bölgeye günlük 200 bin kumanya dağıtılıyor” ifadelerini kullandı.

MESLEK LİSELERİNDEN DEPREMZEDELERE ÇADIR, BATTANİYE VE UYKU TULUMU

Bakanlık olarak depremzede vatandaşlara barınma hizmeti desteği de sağlandığını kaydeden Özer, “İlk günden itibaren depremzede vatandaşlarımıza okullarımızı, pansiyonlarımızı, öğretmenevlerimizi ve uygulama otellerimizi açtık. Depremin ikinci haftasında 465 bin vatandaşımızın barınma ihtiyacını karşıladık. Öte yandan meslek liseleri, halk eğitim merkezleri ve olgunlaşma enstitülerimiz, bütün çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırarak ivedilikle üretim faaliyetlerine başladı. Bu kapsamda bölgeye sevk edilmek üzere ilk etapta 1000 adet çadır üretimine başlandı ve 720 adet çadırın teslimi gerçekleştirildi. Yine meslek liseleri, halk eğitim merkezleri ve olgunlaşma enstitülerinde 76 bin 241 uyku tulumu, 115 bin battaniye üretilerek bölgeye ulaştırıldı. Ayrıca meslek liselerimizde 28 bin 804 soba üretilerek depremzede vatandaşlarımıza dağıtımı yapıldı. Meslek liselerinde üretilen 632 adet yatak, 18 bin adet panço, atkı ve bere vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere bölgeye sevk edildi” dedi.

Özer, meslek liseleri tarafından 1.200 adet güneş panelleri ile donatılmış konteyner sınıfın üretimine başlandığını, bunun 50 adetinin ise tesliminin gerçekleştirildiğini kaydetti.

TEMİZLİK VE HİJYEN

Millî Eğitim Bakanlığının deprem bölgesine medikal ve hijyen desteği de verdiğini belirten Özer, şunları söyledi: “Meslek liselerimizde üretilen 4.705.795 maske, dezenfektan, kolonya ve sıvı sabundan oluşan 1 milyon 750 bin hijyen seti bölgeye ulaştırıldı. Meslek liselerimiz tarafından 240 adet seyyar tuvalet üretimine başlanmış ve 90 tanesi bölgeye teslim edildi. Yine meslek liseleri ve halk eğitim merkezlerinde üretilen 25 bin adet medikal önlük ve sedye örtüsü bölgede bulunan hastanelere gönderildi.”

Özer, ayrıca meslek liselerinde üretilen 500 adet güneş enerjili şarj istasyonunun deprem bölgesine sevk edilmeye başlandığını söyledi.

Deprem sonrası yaşanan olumsuz duyguların etkilerini azaltmak için psikososyal destek

Bakan Özer, depremden doğrudan etkilenen iller başta olmak üzere tüm öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik psikososyal destek çalışmalarının yürütüldüğüne dikkati çekerek şu bilgileri paylaştı: “Depremden etkilenen 10 ildeki tüm çadır bölgeleri ve toplanma yerlerinde çocuklar için psikososyal destek, oyun ve etkinlik çadırları kuruyoruz. Şu ana kadar 391 tanesini kurduk ve21 özel eğitim çadırı ile 73 hastane sınıfımızda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Etkinlik çadırlarına 4 bin 267 psikososyal destek kiti ile 1 milyon 159 bin 408 Deprem ve Psikolojik Travma bilgilendirme broşürleri gönderildi. Bu çadırlarda okul öncesi öğretmenleri, özel eğitim öğretmenleri ve 4 bin 720 rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarımız hizmet vermeye başladı.”

Deprem bölgesi illerinde görevli rehber öğretmen /psikolojik danışmanlar ile öğrenci, öğretmen ve yetişkinlere yönelik psikolojik ilk yardım çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Özer, bu çalışmalarla 294 bin 912 kişiye ulaşıldığını söyledi. Özer, şöyle devam etti: “Ayrıca deprem bölgesinden diğer illerdeki yurt, pansiyon, otel gibi yerlere yerleştirilen öğrenci, veli, öğretmen ve diğer vatandaşlarımız olmak üzere şimdiye kadar 301 bin 750 kişiye Psikolojik İlk Yardım Programı uygulandı. Böylece tüm illerimizde 596 bin 622 öğrenci, öğretmen ve yetişkine psikolojik destek hizmeti sunuldu.”

Millî Eğitim Bakanı Özer, afet bölgesi dışındaki illerde uygulanmak üzere hazırlanan Psikososyal Destek Eylem Planı kapsamında 71 ilde öğretmen ve veli eğitimleri başladığını belirterek “Bu eğitimlere şimdiye kadar 954 bin 414 öğretmen ve 3 milyon 425 bin 502 velimiz katılım sağladı. Öğretmen ve veli oturumları tamamlandıktan sonra 71 ilde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilere psikososyal destek kapsamında ‘deprem psikoeğitim programı’ uygulanacak. Öğrencilere uygulanacak program; duyguları tanıma, duygularla baş etme, güvenlik, umut aşılama, benlik saygısı, sosyal ilişkiler, yardım arama modüllerinden oluşuyor.” ifadelerini kullandı.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE EĞİTİM SETİ GÖNDERİLDİ

Bakan Özer, deprem bölgesindeki öğrenciler ile bu bölgeden başka illere nakillerini yaptıran öğrenciler her türlü eğitim materyali sağladıklarına işaret ederek şunları söyledi: “Depremzede öğrencilerimizin, velilerinin herhangi bir şekilde öğrencilerimizin kitapları konusunda endişe yaşamasını istemiyoruz. Basımı tamamlanan 7,5 milyon ders kitabı ve 5,5 milyon yardımcı kaynak ile ilk etapta 130 bin kırtasiye setini öğrencilerimize ulaştırmaya başladık. Ayrıca depremzede öğrencilerimizin kırtasiye malzemeleri dâhil ihtiyaç duydukları her türlü eğitim materyalini öğrencilerimizin eğitim öğretime başlayacakları tarihe kadar ulaştırmış olacağız. LGS ve YKS’ye hazırlanmak isteyen 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için DYK açmaya devam ediyoruz. Deprem bölgesi dışındaki 71 ilde bulunan ölçme ve değerlendirme merkezlerimizi deprem bölgesindeki ölçme değerlendirme merkezleri ile eşleştirildik. Bu merkezler de LGS ve YKS hazırlıkları için kurulacak DYK’lara, buralarda gönüllülük esasına dayalı olarak görevlendirilecek öğretmenlerimize destek olacak.”

HASTANE VE MEHMETÇİK SINIFLARI

Milli Eğitim Bakanı Özer, 10 ildeki tüm hastanelerde 1 Mart tarihine kadar hastane sınıfları açılacağını, şimdiye kadar 73 hastane sınıfının açıldığını belirterek bu sınıflarında sadece tedavileri devam eden öğrencilerin değil sağlık çalışanların çocuklarının da bu sınıflardan eğitim görebileceklerini kaydetti.

Özer, diğer taraftan okul öncesi eğitim çadırları, ilkokul ve ortaokul çadırları kurulduğunu belirterek deprem bölgesinde sürdürülen 'her şart altında eğitime devam' anlayışıyla, 10 ilde Millî Savunma Bakanlığı iş birliğiyle çadır kent ve konteyner kent alanlarında 'Mehmetçik Okulları'nı açtıklarını söyledi.

Konteyner kentlerde konteyner sınıflar oluşturmaya başladıklarını, ancak buralara prefabrik okullar yapacaklarını belirten Özer, tüm konteyner kentlerde hızla prefabrik okullar açacaklarını söyledi