MEB'den öğrencilere ücretsiz 23 milyon yardımcı kaynak

Millî Eğitim Bakanlığı, tüm sınıf ve kademelerde haftada beş gün yüz yüze eğitime devam ederken öğrenci ve öğretmenlere destek olmak amacıyla kaynak çeşitliliğini artırma kararı almıştı. Karar çerçevesinde ekim ayından itibaren her ayın ilk haftası hazırlanan destek paketi internet üzerinden yayımlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda yardımcı kaynakları ücretsiz olarak tüm öğrencilere ulaştıran Millî Eğitim Bakanlığı, ekim ayından bugüne kadar toplam 23 milyon 518 bin yardımcı kaynağı, kitap olarak bastırıp öğrencilere ücretsiz ulaştırdı.
Yardımcı kaynak destek paketinde çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, LGS kasım ayı örnek soru kitapçığı ve YKS’ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer alıyor.
7 MİLYON KEZ İNDİRİLDİ
Şimdiye kadar yayımlanan en geniş yardımcı kaynak seti özelliği taşıyan yardımcı kaynak destek paketine Bakanlığın “meb.gov.tr” internet adresinden de ulaşılabiliyor. Dağıtılan kitaplar, internet ortamından da yoğun gördü. Buna göre MEB tarafından yayımlanan bu kaynaklar, şu ana kadar 7 milyon 181 bin 791 kez indirildi.
Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi: “Öğrencilerimizi uzun aradan sonra okulları ile buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bir taraftan salgın koşullarında önlemlere ve kurallara riayet ederek eğitime devam ederken diğer taraftan hem mevcut eğitimi desteklemek hem de uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını da telafi edebilmek için kapsamlı yardımcı kaynak destek paketi hazırlama kararı almıştık. Arkadaşlarımızın yoğun emekleri ile 2. sınıftan 12. sınıfa kadar olan sınıf düzeyleri için hazırladıkları Yardımcı Kaynak Destek Paketi’ni ekim ayından itibaren her ayın ilk haftası yayımlamaya devam ediyoruz. Yayımladığımız bu kaynaklar, 7 milyon üzerinde bir indirilme sayısına ulaştı. Diğer taraftan tüm öğrencilere bu kaynakları basılı olarak ulaştıracağımızı da duyurmuştuk. Bu süreç de başarılı bir şekilde ilerliyor. Şu ana kadar bu kapsamda 23 milyonun üzerinde destek kitabı, öğrencilerimize ulaştırıldı. Bu destek paketlerini yayımlamayı sürdüreceğiz. Ayrıca her ay yardımcı kaynak destek paketinin içeriğinde çeşitliliği de artıracağız. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum."
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