Milli Eğitim Bakanlığında yapılan yönetmelik değişikliğine göre, ilçe, il veya ülke genelinde eğitim ve öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü durum, sel, deprem, elverişsiz hava şartları ve benzeri doğal afetler ile hastalık/salgın hastalık gibi nedenlerle Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararına istinaden mahalli mülki idare amirince okullarda eğitim ve öğretime ara verilebilecek.
İlköğretim kurumlarında, olağanüstü durumlarda eğitim ve öğretime ara verilmesi durumunda yapılamayan derslerin telafisi için okul yönetimleri ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli önlemler alınacak.
AA'nın haberine göre; eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verilmesi durumunda, uzaktan eğitim yapılabilinecek ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmayacak.
Yüz yüze eğitim yoluyla işlenemeyen öğretim programlarına ait konular ile buna bağlı kazanımların elde edilmesine yönelik telafi eğitimine ilişkin çalışmalar, gerektiğinde hafta sonları da dahil olmak üzere okul derece ve türlerine göre okul yönetimleri, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri veya Bakanlıkça planlanıp yürütülecek. Bu kapsamda yapılan telafi eğitimleri puanla değerlendirilmeyecek.
SINIF GEÇME VE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Eğitim ve öğretime ara verilmesi ve sadece bir dönem puanının bulunması durumunda, bu puanın sınıf geçme puanının altında kalıp kalmamasına bakılmaksızın 4'üncü, 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıflardaki tüm öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılacak. Bu durumda derslerin bir döneme ait dönem puanları yıl sonu puanı olarak sayılacak.
Oluşan bu yıl sonu puanı, ağırlıklı puan, yıl sonu başarı puanı ve ortaokul başarı puanı (OBP) hesaplanmasında da kullanılacak.
İlkokul 1'inci, 2'nci ve 3'üncü sınıflarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapıldığı dönemde başarı durumu değerlendirilen öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılacak. Ancak ilkokullarda velinin yazılı talebi doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılabilecek.
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