AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme ne zaman başlıyor? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?
Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz ile belli oldu. Bu kapsamda kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini gündemine aldı. Ders seçimi işlemleri, belirtilen tarihler arasında Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılabilecek. İşte 2025 AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme süreci hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
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AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme süreci için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuz ile AÖL 2. dönem ilk kayıt, kayıt yenileme tarihi ve başvuru ücreti belli oldu. Ders seçim işlemleri kayıt süresince öğrenciler tarafından yapılabilecek. Peki, "AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme başladı mı, ne zaman başlıyor? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?" İşte detaylar...
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AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2. DÖNEM KAYITLARI VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimini duyurdu.
Örgün ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı olan öğrenciler 29 Ocak 2025 tarihinden 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar,
Diğer öğrenciler ise 07 Ocak 2025 tarihinden 23 Ocak 2025 tarihi mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak yeni kayıt işlemlerini yaptırabilecek.
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2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. Döneminde öğrencilik durumu "Kayıt Yenilememiş" veya "Beklemeli" olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri de 7 Ocak 2025 tarihinden 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.
2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. döneminde öğrencilik durumu "Aktif" olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri birinci dönem sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar gerçekleştirilebilecek.
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AÖL KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Lisesine kayıt şartlarını taşıyan; e-Okul, Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde öğrenim bilgileri bulunan 18 yaşını doldurmuş vatandaşlarımız yeni kayıt ücretini yatırdıktan sonra isterlerse halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yapmadan https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresindeki e-Devlet girişi üzerinden yeni kayıt işlemlerini gerçekleştirdikten sonra ders seçimini yapabilirler.
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AÖL İKİNCİ DÖNEM SINAV ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKALARA YATIRILIR?
Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için öğrenciler, 400 (dört yüz) TL ücreti MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracak.
Yeni kayıt ve Kayıt yenileme kılavuzunda belirtilen ücret muafiyeti kapsamında olup durumunu belgelendiren öğrencilerden yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti alınmayacak.