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MEB açıkladı: 2021 Sömestr tatili ne zaman? İşte yarıyıl tatili tarihi

MEB, " 2020 Sömestr tatili ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtını iş takvimini açıklayarak duyurdu. MEB çalışma takvimi ile ikinci dönem başlangıç tarihini verdi. Uzaktan eğitim gören milyonlarca öğrenci, geçtiğimiz günlerde ara tatil yapmıştı. İşte 2021 yarıyıl tatili tarihi...

10.12.2020 - 14:49 | Güncelleme: ABONE OL
MEB açıkladı: 2021 Sömestr tatili ne zaman? İşte yarıyıl tatili tarihi

Yeni yıl yaklaşması ile birlikte 15 tatil tarihi merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020-2021 takviminde tatil tarihleri yer alıyor. Peki 15 tatil ne zaman başlayacak? 2021 okullar ne zaman kapanacak?

2021 YARIYIL (SÖMESTR) TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili (15 tatil) 25 Ocak ve 5 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2021 yılında ikinci ara tatili 12 Nisan ve 16 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacak.

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