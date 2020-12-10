2021 Sömestr tatili ne zaman?

Yeni yıl yaklaşması ile birlikte 15 tatil tarihi merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020-2021 takviminde tatil tarihleri yer alıyor. Peki 15 tatil ne zaman başlayacak? 2021 okullar ne zaman kapanacak?

2021 YARIYIL (SÖMESTR) TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili (15 tatil) 25 Ocak ve 5 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2021 yılında ikinci ara tatili 12 Nisan ve 16 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacak.