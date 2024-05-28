Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi" genelgesine göre; yeni takvim açıklandı. Milyonlarca ebeveyn ve öğrencinin beklediği okul açılış kapanış tarihi, ara tatiller ve dönem sonu tarihleri açıklandı. İşte, MEB 2024-2024 takvimi ile okullar ne zaman açılacak? İşte, detaylar...