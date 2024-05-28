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        Haberler Bilgi Gündem Yarın okul var mı, 29 Mayıs'ta ders işlenecek mi? 29 Mayıs İstanbul'un fethi resmi tatil mi, özel ve kamu sektörü çalışıyor mu?

        29 Mayıs İstanbul'un fethi resmi tatil mi? Yarın okul var mı?

        Bu sene 571. yılı kutlanacak İstanbul'un fethi için geri sayım başladı. 29 Mayıs 1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmed tarafından fethedilen İstanbul, tarihin önemli dönüm noktalarından biri olarak görülüyor. Peki, 29 Mayıs resmi tatil mi, yarın okul var mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 15:43 Güncelleme: 28.05.2024 - 15:43
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        • 1

          6 Nisan 1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmed tarafından başlatılan kuşatma, 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul'un fethi ile sonlandı. Yarın, bu zaferin 571. yılı kutlanacak. Peki, 29 Mayıs İstanbul'un fethi resmi tatil sayılıyor mu? Yarın okul var mı? İşte, detaylar...

        • 2

          29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

          İstanbul'un Fethi olarak kutlanan 29 Mayıs, resmi tatil olarak kabul edilmiyor.

        • 3

          29 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

          29 Mayıs resmi tatil olmadığı için yarın okullar açık olacak; özel ve kamu sektörü mesai saatleri içerisinde hizmet vermeye devam edecek.

        • 4

          29 MAYIS'TA NE OLDU?

          6 Nisan 1453 - 29 Mayıs 1453 tarihleri arasında, 53 gün süren yoğun bir kuşatmanın sonucunda Osmanlı Devleti padişahı II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) komutasındaki Osmanlı ordusunun Bizans İmparatorluğu’nun başkenti olan İstanbul'u ele geçirdi. Olayın sonucunda; 1123 yıllık Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu yıkıldı ve Osmanlı Devleti, bir imparatorluk hâline geldi. Bu fetih, bazı tarihçiler tarafından Orta Çağ'ı sona erdirip Yeni Çağ'ı başlatan olay olarak kabul edilir.

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