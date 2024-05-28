29 MAYIS'TA NE OLDU?

6 Nisan 1453 - 29 Mayıs 1453 tarihleri arasında, 53 gün süren yoğun bir kuşatmanın sonucunda Osmanlı Devleti padişahı II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) komutasındaki Osmanlı ordusunun Bizans İmparatorluğu’nun başkenti olan İstanbul'u ele geçirdi. Olayın sonucunda; 1123 yıllık Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu yıkıldı ve Osmanlı Devleti, bir imparatorluk hâline geldi. Bu fetih, bazı tarihçiler tarafından Orta Çağ'ı sona erdirip Yeni Çağ'ı başlatan olay olarak kabul edilir.