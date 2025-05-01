Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.078,43 %-1,59
        DOLAR 38,4485 %-0,12
        EURO 43,5356 %-0,49
        GRAM ALTIN 3.976,44 %-2,30
        FAİZ 46,89 %-0,19
        GÜMÜŞ GRAM 39,85 %-1,32
        BITCOIN 97.204,00 %2,77
        GBP/TRY 51,1534 %-0,30
        EUR/USD 1,1286 %-0,37
        BRENT 61,15 %0,15
        ÇEYREK ALTIN 6.501,48 %-2,30
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam McDonald's'ın küresel satışları düştü - İş-Yaşam Haberleri

        McDonald's'ın küresel satışları düştü

        ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın küresel satışları, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1 azaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 18:26 Güncelleme: 01.05.2025 - 18:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        McDonald's'ın küresel satışları düştü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        McDonald's, 2025'in ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, McDonald's'ın küresel karşılaştırılabilir satışları bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1 azaldı.

        Söz konusu dönemde restoran zincirinin ABD satışları yüzde 3,6 azalarak 2020'den bu yana en büyük düşüşü kaydetti.

        Şirketin "Uluslararası İşletilen Piyasalar" segmenti satışları da yüzde 1 azalırken, franchising haklarını stratejik ortaklara lisansladığı restoranların bulunduğu "Uluslararası Gelişmiş Lisanslı Pazarlar" segmenti satışları yüzde 3,5 arttı.

        ŞİRKETİN GELİRİ VE KARI AZALDI

        McDonald's'ın geliri, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 azalarak 5,96 milyar dolara geriledi.

        REKLAM

        Şirketin geliri, bu dönemde piyasa beklentilerinin altında kaldı.

        McDonald's'ın net karı da ilk çeyrekte yüzde 3 azalışla 1,87 milyar dolara düştü.

        Şirketin geçen yılın ilk çeyreğinde 2,66 dolar olan hisse başına karı ise bu yılın aynı döneminde 2,60 dolara indi.

        McDonald's Üst Yöneticisi (CEO) Chris Kempczinski, finansal sonuçlara ilişkin açıklamasında, günümüz tüketicilerinin "belirsizlikle boğuştuğunu" belirtti.

        Kempczinski, "McDonald's, 70 yıllık inovasyon, liderlik ve kanıtlanmış çeviklik geçmişine sahip. Bunlar, en zorlu piyasa koşullarında bile yolumuzu bulabileceğimize ve pazar payı kazanabileceğimize dair bize güven veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

        McDonald's, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle geçen yıllarda boykotların hedefi haline de gelmişti ve şirketin finansal sonuçları 2023'ün son çeyreğinden itibaren olumsuz etkilenmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kırıkkale'yi sağanak vurdu
        Kırıkkale'yi sağanak vurdu
        Mattia Ahmet cinayetinde 2 çocuk için gözaltı kararı!
        Mattia Ahmet cinayetinde 2 çocuk için gözaltı kararı!
        İsrail'de büyük yangın!
        İsrail'de büyük yangın!
        Dev derbinin kader adamları!
        Dev derbinin kader adamları!
        Sendikacıdan Mercedes’li vergi isyanı
        Sendikacıdan Mercedes’li vergi isyanı
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Genç kadın sevgilisini öldürmekten tutuklandı!
        Genç kadın sevgilisini öldürmekten tutuklandı!
        Zanlı 14 yaşında... Kadın komşusunun boğazını kesti!
        Zanlı 14 yaşında... Kadın komşusunun boğazını kesti!
        40 yıl sonra doktor oldu
        40 yıl sonra doktor oldu
        Gizemli kadın Fransız çıktı
        Gizemli kadın Fransız çıktı
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Gergin gece
        Gergin gece
        İşçi Ajda Pekkan
        İşçi Ajda Pekkan
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Habertürk Anasayfa