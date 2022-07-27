14 yıl sonra ilk zam

McDonald's İngiltere'de artan enflasyon sebebiyle çeşitli ürün ve menülerine zam yaptı. Ülkede cheeseburger fiyatına 14 yılın ardından ilk kez zam geldi. Zammın ardından McDonald's'larda cheeseburgerin fiyatı 0.99 sterlinden 1.19 sterline yükseldi.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan McDonald's İngiltere CEO'su Alistair Macrow konuyla ilgili yaptığı açıklamada makul fiyatlarda yemek satmaya devam etmekte kararlı olduklarını ancak maliyet baskısı nedeniyle bazı zor kararlar almak zorunda kaldıklarını belirtti.
'OLABİLDİĞİNCE ERTELEDİK'
Hemen geçerli olmak üzere cheeseburger fiyatlarına 14 yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez zam yaptıklarını belirten Macrow "Herhangi bir fiyat artışının iyi bir haber olmadığının farkındayım ancak bu değişiklikleri olabildiğince erteledik ve minimize ettik" ifadelerini kullandı.
McDonald's'ın Birleşik Krallık'ta yaklaşık 1.300 şubesi bulunuyor.
ENFLASYON 40 YILIN ZİRVESİNDE
İngiltere'de yıllık enflasyon haziran ayında yüzde 9.4 ile 40 yılın zirvesine yükseldi. Gıda fiyatlarındaki artış ise yüzde 42'yi buldu. İngiltere Merkez Bankası artan enflasyonla mücadele için üst üste 5 toplantıda 25 baz puanlık faiz artırımlarına gitti.
Artan enflasyon karşısında analistler, bankanın 4 Ağustos'taki bir sonraki toplantıda da 25 baz puanlık artırıma gitmesini bekliyor. Ancak piyasalarda 50 baz puanlık artırım ihtimali de fiyatlanıyor.
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